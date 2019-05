Rufo Kelly a ricibi su reconocimento na aperture di Olimpiada Escolar 2018 – 2019  

Dedicacion, pasion y amor, ta e tres palabranan cu ta representa e caracter di sr. Rufo Kelly pa loke ta deporte escolar. Cu un historia increibel y remarcabel, nos por bisa cu Rufo Kelly ta un persona ehemplar pa e mundo deportivo, specialmente esun escolar.

Desde cu el a inicia su carera profesional como maestro, Rufo tabata involucra den e parti deportivo di e scol. For di aña 1974 cu Rufo a cuminsa labora na Colegio Laura Wernet Paskel, conoci e tempo ey como Sint Jan School, el a wordo acerca pa e director di e tempo ey, sr. Simeon “Sim” Frank pa e por encarga su mes cu e parti deportivo. Pa Rufo esaki no tabata un tarea dificil pa asumi, tumando na cuenta cu ya caba e tabata dirigente e tempo ey di e team di bario di futbol Sport Boys.

Segun e añanan a sigui, Rufo a sa di sigui progresa, no solamente como profesional pero tambe como un persona cu ta guia muchanan den deporte. Di 1991 pa 2012 Rufo tabata cabesante di Colegio Laura Wernet Paskel. Na 2002, bou di su guia, e dicho scol a sa di bira e prome scol pa gana e titulo di ‘overall winner’ den e evento di Olimpiada Escolar. Asina ey durante e añanan a gana hunto cu e scol titulonan den diferente deporte manera futbol, volley y softball. No solamente na Aruba, pero den e weganan interinsular, tanto na Corsou como Boneiro, tambe a gana diferente trofeo y titulo pa e scol. Cualke persona cu bishita e scol, lo por mira pa nan mes e tres rekinan yena completamente cu premio, danki entre otro na e gran empuhe di Rufo.

Rufo Kelly su historia deportivo no ta termina na scol. Te dia di awe, su bon influencia por wordo mira cerca personanan cu un dia tabata un studiante di Rufo, practicando deporte riba diferente nivel. Por bisa tambe, cu e humildad di sr. Kelly ta algo cu ta resalta. No obstante di tabata na cabes di tur e momentonan aki cu e mes ta cataloga manera ‘bunita’, e ta bisa semper cu ta danki na e yudansa di otro maestronan a logra tur esaki.

