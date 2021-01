Rudy Richardson (mep): “Turismo medico na instituto medico di San Nicolas ta hisa calidad di cuido medico tanto na aruba como den region”

E fenomeno pa busca salud medico pafo di e pais cu bo ta biba no ta algo di awo, pero di miles di aña pasa. Awe cu Aruba ta pasando den retonan di salud publico tin e oportunidad di por crea un sector medico di calidad halto y na mesun momento crea un sector di turismo medico pa nos region. Pa nos di Movimiento Electoral di Pueblo (MEP) salud di hende y sigur bida di nos conciudadanonan no tin prijs. Nos ta consciente cu un pais cu ta respeta su mes, mester brinda un ciudo di salud digno na su pueblo, y cu esey nos ta compromete di mehora e calidad di cuido pa un y tur. Prevencion y movecion ta crucial den trece solucion structural.

Instituto Medico San Nicolas (IMSAN) ta central den maneho di salud publico hunto cu hospital Dr. Horacio Oduber. Prome cancer bestraling a tuma lugar na IMSAN e aña aki na April 2020. Un logro historico pa cuido medico na Aruba. Maneho di gobierno actual ta dirigi riba mehora e calidad di cuido y servicio. Structuralmente ta logrando mehoracion den cuido pa nos hendenan mirando e retonan nacional cu pandemia, medidanan den Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV). Tambe por ta orguyoso di full e team medico di IMSAN pa cu operacionnan di catarata y retina. Actualmente tin cuater specialista di wowo na Aruba. IMSAN tin dos sala di operacion general, cada un ta completamente ekipa cu instrumento mas moderno cu ta existi. Tur aparato ta instala for di e dak y no ta abao ta colga, pa asina evita cu ta trompica of crea problema. Tur porta ta electrico, sistema cu Europa tin cu e calidad mas halto.

Nos pais den region di Caribe y Sur America tin su potencial pa brinda servicionan medico, pues crea un sector economico di esaki ta locual mi lo kier wak den futuro cercano pa e vecindario di pariba di brug. Mirando cu a firma un Letter of Intent (LOI) cu Quanten Aruba LLC y awo un acuerdo cu Eagle LNG pa traha un Liquefied Natural Gas (LNG) terminal na San Nicolas lo mester por tin un hospital completo hunto cu un pilar economico avanza den mundo di refineria y tecnologianan alternativo. E spinoff economico lo ta unico den e niche market aki den tur sentido di palabra. Lo duna oportunidad pa mas comercio den e area manera restaurant, entertainment y tambe real estate. P’esey ta importante pa traha riba edificionan bashi den e area pa por atrae inversionan nobo y moderno pa hisa e landscape fisico.

Nos mester motiva nos hubentud pa bay studia den e area medico mirando cu na Educacion Profesional Intermedio (EPI) y estudio riba nivel di Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) ta posibel y lo por haya trabao na Aruba mes. Acualmente IMSAN ta buscando 18 verpleegkundige. Minister Danqui Oduber ta trahando pa trece e ley di AruBig pa nos dokternan studia den region por bin bek nan pais pa traha pa nos digno pueblo. Nos mester focus ribe e profesionnan cu nos mester actualmente enbez di studia cos cu despues no por haya trabao na Aruba. “Nos ta liber ora nos ta convenci cu e bon nos haci no ta keda destrui.” Betico Croes

Comments

comments