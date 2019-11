Rudy Richardson (MEP): “E clase trahado ta uno y mester lucha hunto pa un Aruba mas husto”

Actualmente nos pais ta pasando den retonan dificil riba finansas publico. Nos tin un debe nacional cu ta fo’i normanan sostenibel. Den esaki un di e preocupacionnan ta nos sector publico (ambtenaar) pero esaki no ta un problema isola, pero uno nacional pasobra e clase trahado ta uno anto si kier un Aruba mas husto nos tin cu carga nos responsabilidad hunto. Un tercer parti di gasto di nos gobierno ta bay pa salario di trahadonan. Ora nos analisa e situacion di sector publico, nan ta gosa di un nivel di seguridad, beneficio y entrada mas cu sector priva. Nos sindicatonan tin hopi trabao pa haci den sector priva: obrero, cunukero y clase media pa e porcentahe di contratonan colectivo aumenta pa por trece e sector priva mas cerca posibel na e sector publico. No tin Utiopia pero esey no kiermen cu nos pais no por bira uno unda husticia social ta prevalece. Participacion den nos proceso democratico ta hopi importante. Nos mester conscientisa e clase obrero cu sin un economia fuerte, sin productividad no por tin salarionan atractivo y beneficionan secundario. No tin niun motibo cu e clase obrero di Aruba no por organisa nan mes mas den sector priva atrabes di representacion sindical. Nos no tin cero, ni riu, ni cambio di clima cu ta separa nos, hasta nos idioma Papiamento mayoria di nos pueblo por domina. Nos diferenica ta mas sicologico, anto p’esey union y solidarismo mester keda resalta. Un instrumento pa por yega na baha costo di bida ta pa introduci “cooperatives” combina cu “mercadonan popular” pa por tin un mihor participacion den nos structura economico. Nos meta principal mester ta pa combati desempleo y pobresa y cu interes general prevalece (common good) na Aruba. E hecho cu nos servicionan manera awa, coriente, recogemento di sushi, cuido medico di un manera of otro ta di pueblo atrabes di companianan estatal ta un bentaha hopi grandi riba su mes compara cu hopi pais den region. Nos meta mester ta pa kita tur redtape cu ta stroba nos hendenan di yega na un cas como instrumento pa cuminsa traha riba stabilidad financiero di nos famianan. Reforma fiscal tumando lugar awo bao Gabinete Wever Croes ta trece cambionan husto pa nos por tin un sistema di belasting mas eficiente. Nos tin algun reto specifico den sector publico esta e fenomeno di OT (overtime) y AO (arbeids ongeschiktheid) structural. Den gobierno OT ta na 30 ora pa siman of mas y e AO ta 8.0% anto den sector priva esaki ta apenas 3.1%. E fenomenonan aki ta tranca e eficiencia di nos aparato gubernamental. Simplemente no por papia di mas indexering di salario mirando cu ya caba ta gosa di placa extra: Bashi premie na comienso di aña, fin di aña tin Gelijkbedrag, Back to school na Augustus, Reparatiepremie y tambe Vakantieuitkering regla te cu 2024. Esakinan sigur ta compensa cualkier aumento den costo di bida compara cu hopi den sector priva. E argumento di perde poder di compra ta duro pa guli e pildo aki na un manera responsabel y no partidista. Nos tur por corda con sector priva a critica fuertemente contra e 3% cu ta Awg 53. di aumento riba salario minimo na mei 2019. Nos tin cu corda semper ‘it takes two to tango’. Sector priva mester tur sosten posibel pa rescata nan poder di compra y pa nan no perde speransa den un pais cu ta husto pa un y tur. God Bless!

