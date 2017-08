Rudy Lampe: Nos no por gana e guera contra droga

Partido ReD Democratico ya tin un trayectoria basta largo den politica. No mesun largo cu MEP of AVP, pero si lo suficiente pa tabata den Parlamento. Tambe nos por corda cu e liderasgo di e partido a pasa for di Rudy Lampe pa Ricardo Croes, e actual lider di e partido, y ta causando un sensacion cerca nos comunidad, pa su forma cla y raspa pa trece temanan dilanti, ganando popularidad vooral cerca e hobennan den e ultimo dos debatenan cu tin tras di lomba, en espera di e siguiente cual ta di Camara di Comercio den luna di Augustus.

Tin cu bisa cu apesar cu tin hopi competencia y rivalidad entre partidonan politico, ReD por bin cu sorpresa pa e siguiente eleccion pa dia 22 di September proximo.

Rudy Lampe actualmente ta e lijsttrekker y nos a haya chens pa combersa cun’e riba diferente tema, entre otro e cantidad di droga y arma riba Aruba.

Der Spiegel, asina yama e publicacion di 2013, ta un semanario hopi reconoci mundialmente y ta un di e revistanan mas respeta na mundo. Ora cu nan publica algo, tur hende ta tuma nan na serio. Su envolvimento cu Alemania ta conoci. Lampe tabata docente invita na universidad di Bogen, e tabata docente invita di universidad di Mainz, y ultimo e tabata na universidad di Frankfurt y tin contacto cu mundo academico Aleman y e mundo periodistico.

Dos periodista undercover a haci e trabao di investigacion aki, cu a hiba nan tocante e traficacion di cocaina, principalmente, pero ta envolvi tambe arma ilegal, a hiba nan na Colombia. Colombia-Aruba y Aruba-Europa. Den e publicacion aki nan ta trece dilanti cu nan a topa un tal Geoffrey. Un Mericano for di New York, kende a ricibi nan na Aruba, despues cu nan a papia cu general Perez na 2013. E general anti droga di Colombia, cu a bisa nan cu 1.8 ton di cocaina su destinacion ta Aruba. Un di e tanto cargamentonan y el a menciona general Perez, kende a bay cu nan, mustra nan con esaki ta wordo transporta y cu e destinacion principal tabata Aruba. For di Aruba e ta bay Europa. Asina eynan nan a yega Aruba y e tal Geoffrey a ricibi nan cu un Toyota Corolla na Baby Beach. Geoffrey a ricibi eynan e cargamento di cocaina. E ta splica nan cu e ta pa e cargamento ey, el a paga 4 mil euro e tempo ey na e Colombianonan y e ta gana 30 mil euro ora cu esey yega Europa y ta yega Amsterdam, ta yega Hamburg y ta yega finalmente Berlin.

Eynan, den e cayanan na Europa, e ta produci 400 mil euro. El a paga 4 mil euro. Akinan e ta draai bende na 30 mil Euro. El a gana 26 mil euro y riba caya di Europa, e ta produci 400 mil Euro. Esaki ta djis pa indica cu e guera contra droga ta un guera perdi. Pasobra tin asina hopi placa envolvi cu bo por cumpra polis, bo por cumpra douane, bo por cumpra politico, partido politico, bo por cumpra hues, asina ta lubida cu nos por gana e guera aki contra droga. Pesey na 2013, Lampe a propone caba y a trece un experto mundial, ban legalisa. Ban regula. Ningun hende cu un sentido comun, pa prohibi alcohol. Aunke sa cu e ta veneno, e por daña bo salud, pero ningun hende ta bisa pa prohibi alcohol. Lag’e ta legal, ta tax’e, bo ta haya belasting.

E tal Geoffrey ey a subi e cargamento di cocaina den su auto, hunto cu e periodistanan undercover y ta splica con e ta bin dilanti di Baby Beach. E speedboat ta bin di Colombia, y ta tira paketenan di cocaina den lama y barkitonan chikito, ta busca e cargamento aki y ta trece na Baby Beach y trankilamente el a sali. For di eynan e ruta a sigui, cu e dos periodistanan undercover, cu e tal Geoffrey. El a yega na e containerhave e tempo ey, na Oranjestad. Na e waf, Geoffrey a yega, staciona su auto, carga cu cocaina, trankilamente, el a haya un badge di security di APA pa pasa paden y el a splica e periodistanan cu eynan, e tin afspraak y e afspraak ey lo garantisa cu e cocaina ta wordo carga den un di e containernan. Pesey el a saca potret di e container Hamburg Sud. A puntra Geoffrey pakico Aruba ta asina atractivo, cual el a contesta, pasobra Aruba ta un waf liber pa droga y arma. No tin control y cu tur dia tin vuelo ta sali for di Aruba pa Amsterdam. Esey ta haci’e atractivo. Den e containernan aki el a splica tambe con nan ta paketa e cocaina mey mey di e cargamento cu ta sali di e containernan aki, cu ta poni den Hamburg Sud. Una bes na Europa, nan a bay e ora eynan sigui e ruta di e cocaina aki cu a sali di Colombia, yega Aruba, sali trankilamente pa Europa. Eynan nan a bay papia cu e hefe anti droga Jernak di Berlin y ta bis’e cu e droga a sali for di Putumayo, Colombia, pasa via Aruba, bay yega na Hamburg, di Hamburg e ta yega te Berlin y con esey ta posibel.

E hefe di polis a splica cu ta un ruta conoci. Aruba ta hopi importante den e traficacion di droga y e ta posibel y ta splica pasobra cu na Hamburg solamente, ta ricibi 9 miyon container. El a bisa cu e containernan cu ta sali y ta bin for di Aruba, ta perde den e nuebe miyon containernan aki. Tin biaha en berdad nan ta gara algun kilo, nan ta gara un dealer, pero ta imposibel pa por controla 9 miyon container.

Lampe a sigui haci investigacion y a haya informacion interno, pasobra e ta andando na 2008. E tempo ey e tabata minister Rudy Croes, a bin cu e scan pa container y el a bisa cu na Aruba si por controla nos containernan. Pasobra e no ta manera Hamburg. Lampe conoce Hamburg hopi bon. Varios biaha el a bay den e waf, pa wak con e ta opera y en berdad ta hopi dificil pa controla loke ta drenta Hamburg.

Na Aruba ta facil pa controla e containernan. No ta asina hopi y a bin cu un scan di container.

E prome dia cu e containerscan mester a bay den funcion, nan mes a dal’e kibra. Ora cu a kibr’e, kiermen cu no por controla e containernan. Y a dura varios aña pa por a drecha e containerscan cu a costa segun Lampe, 6 miyon florin. Ora cu a caba di drech’e, el a bin bek den funcion, nan a dal’e kibr’e atrobe. Ba basta tempo el a keda for di funcion, te awor aki. Y pakico awor aki, cual ta un bon pregunta pa haci.

Awor aki nos tin Astec na Barcadera. Awor aki por fin el a drenta den funcion. Por a lesa entre lineas, cual tabata un di e conflictonan di Douane cu Astec tabata tin problemanan na Barcadera, ta pasobra cu Astec ta esun cu ta dicidi cua container ta wordo controla y cua no. Esey ta un di e problemanan pasobra Astec a haya e maneho total pa loke ta container haven pa tanto aña. Ta splica tambe pakico awor si e container scan por drenta den funcion, cu tur e tempo ey no tabata por, pasobra awor aki tin un maneho total di loke ta esey. E tempo ey Lampe a manda un carta y pidi e minister di Husticia Dowers e tempo ey, investiga e caso aki y a pidi tambe director di APA actual Gobernador di Aruba, pasobra e tempo ey e tabata director di APA, con hende por haya un badge, drenta eyden, ta carga cocaina y nunca minister Dowers, ni director di APA, ni bestuur di APA, ningun hende no a contesta su preguntanan. Nunca investigacion a wordo haci y te awe ta Der Spiegel a trece dilanti. E politico a splica cu pesey, en berdad ta sumamente importante cu ta trece e topico aki dilanti, pasobra e ta mustra con e sistema di e traficacion di droga ta hinca den otro, ki rol Aruba ta hunga aden. Cuanto placa ta envolvi den e asunto aki y p’akico tin corupcion y pakico tambe nunca a bin un investigacion, ningun hende a contesta e preguntanan di Lampe. Awor aki for di 2013, a cuminsa concientisa e pueblo di Aruba, cu e solucion no ta pa haci e guera contra droga mas duro, pasobra e ta un guera perdi caba. Pesey hopi parti di mundo a cuminsa legalise. Haci’e un mercancia legal, unda e ta bira un negoshi, bo ta paga bo belasting. Miho haci’e un negoshi legal, cu e droga por pasa un keurmerk. Miho bo tin e control manera Uruguay a haci awor aki. Uruguay bo ta haya e keurmerk, tur e laboratorionan oficial, companianan di Gobierno ta esun cu ta produci e marihuana y ta bisa tambe cu e ta safe. Esey bo ta bay cumpra, bo ta cumpr’e na e luganan autorisa y mester tin 21 aña p’ariba pa por cumpre y bo sa e ora cu en todo caso, e ta algo cu no ta mescla cu tur sorto di kimiconan venenoso pasobra e ta wordo controla pa e departamentonan concerni. E prome dia e tabata un sold out. E Gobierno di Uruguay ta calcula cu nan ta bay resolve nan deficit di Gobierno.

Akinan nos ta sinta cu un debe nacional. Ora cu bo mira tanto e miljardnan cu ta hinca den e negoshi aki, bo ta bisa mare cu nos por a haya berdad un parti di e negoshi aki, haci’endo e legal, pa nos por paga e debe nacional y asina aki construi scol, pa e 500 muchanan cu awor aki ta sin scol.