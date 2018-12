Rudy Geerman: E demanda pa baha di 48 pa 40 ora di trabao ta keda

Rudy Geerman di FTA, a splica cu na Holiday Inn, un di e prome hotelnan cu a logra den e caso aki den baha oranan di trabao y te awor aki e ta bayendo. E ta amplia.

E ultimo cu a firma tabata cu Barcelo, caminda cu nan tambe a baha di 48 pa 44 ora y despues di 44 ora pa 40 ora.

E demanda tey, segun Geerman. Den caso di FTA, ta confronta cu dos problema. Ta confronta cu e cantidad di ora cu e trahadonan tin cu traha y tambe nan ta wak’e a base di un produccion.

Si bo ta trahando e cantidad di ora y bo tin un dia liber so y e cantidad di cosnan cu bo tin cu haci riba un dia, e ora nunca bo ta alcansa. Si bo tin dos dia liber, e ora ey si bo por haci bo cosnan. Bo ta bay trabao y e posibilidad pa bo produci tambe ta mas halto.

E demanda ta keda pa FTA hinca esaki den mas CAO.

Otro aña tin mas CAO cu lo bay cuminsa. Na e momento aki ta negoshando. Awor aki casi tur ta 40 ora caba. Pa otro aña tin esnan di 48 ora y esey lo bay purba di mand’e pa 40 ora.

No sa si pa cambia un ley esey lo bay traha, pero segun Geerman, pa negosha e ora ey si bo no cumins’e awe, ta cumins’e mañan.

No sa si gobierno su intencion, den e caso aki e minister concerni ta pasa un ley cu e ta bira un obligacion.

Sr. Geerman a sigui splica cu na momento cu ta bay traha menos ora, ta nifica cu tin mas espacio, mas puesto di trabao cu ta habri. E ora bo por duna un of mas hende trabao.

Dialuna ultimo, nan a institui e manera di traha basa riba un ley di dialogo social. Presidente di FTA ta den e comision aki. E diferente puntonan ey lo bin dilanti y lo wordo discuti. E ta un tripartite, caminda e doño di trabao, sindicato y gobierno, lo discuti e puntonan aki y mira si lo por bay haci’e via di un ley of e lo mester keda cu un punto pa negosha den CAO.

Ora cu traha mas ora, bo ta haya bo overtime paga. E problema ta otro caminda cu ta organisa, caminda cu eynan si bo ta duda di locual cu nan ta wordo paga, ta esun corecto, pero cu tin un demanda, di un deseo pa cuminsa traha menos ora. Pero mester cuminsa traha menos ora den e sentido di e 48 bay 40 ora. No manera cu e ta tuma luga na otro hotel, caminda cu nan ta traha 9 pa 10 ora pa dia.

E ora ey esey tampoco no ta un adelanto. FTA ta kere cu mester keda mantene e 8 ora, pero menos dia pa siman.

Tin algun cambio cu mester tuma luga, segun Rudy Geerman. Hopi biaha e dunado di trabao ta kere cu nan ta un bon dunado di trabao, ora cu nan ta cumpli cu e minimo cu ley bisa. Pero esey no mester ta motibo pa ta un bon dunado di trabao. Ley ta obligabo pa paga e minimo. Hopi di e trahadonan aki, e mesun minimo aki ta bira un maximo. Tin cierto cosnan cu lamentablemente, mester bay via ley, manera un bonus. Wak un bonus of vakantieuitkering. Ta cosnan manera un dia di vakantie. Tin hopi trahado ta traha pa hopi tempo cu 15 dia. E ora e pregunta ta, ta ley tin cu forsa pa wordo aumenta? Caminda cu tin un CAO, semper a trata di mehor’e. Mescos cu un minimum loon. Na e momento aki hopi trahado ta pega na dje. Unico momento cu e trahadonan ta haya un aumento, ta ora cu ley ta obliga e doño di trabao pa aumenta minimum loon. Tin mas cos tin cu wordo discuti, manera con ta traha sigur na trabao. Ta cosnan cu no solamente bo ta drech’e door di pone un ley. E ley por wordo basa, pero si no tin un control, cu realmente ta cumpli cun’e, bo por tin 100 ley, e no ta yuda cu nada. Ta control ta yuda. For di e dialogo social ey por saca hopi resultado y cu ta puntonan cu ta importante pa e clase trahado.

