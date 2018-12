Rudy Daveoaar: Haci henter e isla un Parke Marino

Rudy Davelaar, Biologo Marino, ta recomenda gobierno y e minister di Medio Ambiente, Otmar Oduber, urgentemente, pa haci henter e isla un Parke Marino.

E ta sigui splica cu si haci un Parke Marino pida pida, realisticamente ta bay bira mas dificil pa bo por bay despues inclui e resto di e pais y tambe, awor e forma con e tres areanan aki lo bay wordo maneha kico lo bin, ki restriccion por tin, ki prohibicion por tin, segun Sr. Davelaar, lo e no ta na bienestar di e participante of stakeholdernan cu ta traha eyden, manera watersportnan y piscado y hendenan local.

Awor aki, maske cu tin un proceso cu tin cu pura cun’e awor aki, pasobra a pidi cierto fondonan for di Union Europeo, cu tin cu cumpli cu cierto rekisitonan, no ta laat te ainda cu lo por cambia esaki pa por adapta e plan actual y bay bek na loke tabata original, haci henter e isla un Parke Marino y bin cu diferente areanan designa.

Esey mester wordo haci awor aki.

Davelaar ta sigui splica cu e pensamento tras di esey ta, y esey tin cu puntra Directie Natuur & Milieu, pasobra nan a traha riba e pida aki, nan hustificacion ta cu e areanan aki ta mas biodiverso marino, natural mester di proteccion.

Pero e risico cu e area turistico ta core, ta mucho mas grandi cu e tres areanan aki.

E area caminda tur e watersport y tur e actividadnan economico ta sosode aki, segun Davelaar, esaki mester wordo protehi y regula na e momento aki, como un prioridad y e tres otro areanan ey, y sigur mangel halto, cual Davelaar no ta kere cu mester pone riba lista di prioridad, den e sentido cu ya caba tin actividad ta sosode eynan, pero ta menos cu e areanan mas pabao, manera entre Costa Linda pa Arashi, etc.

Pero e area di parke Arikok y cabes di Aruba, nan ta coriendo menos riesgo na e momentonan aki, aunke cu nan biodiversidad ta hopi rico.

Atrobe, mester bolter e plan y cuminsa proteha parti pabao prome, segun Sr. Rudy Davelaar, Biologo Marino.

Comments

comments