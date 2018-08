Ruben W. Goedhoop a presenta su buki Challenging Leadership

Recientemente Sr. Ruben Goedhoop, ex-lider “Advisory Practice of PricewaterhouseCoopers Dutch Caribbean” a presenta su buki nobo dilanti un grupo di invitadonan special na Biblioteca Nacional Aruba. E buki ta titula: “Challenging Leadership. Everyone can be challenged. Everyone must be challenged. Everyone”. E evento special aki a wordu organisa dor di Aruba Sport Unie hunto cu Stichting Fundacion Lotto Pa Deporte.

E buki ta basa riba e percepcion, creencia y experiencia personal di Sr. Ruben Goedhoop como un experto den e ramo aki. E buki mester sirbi como un inspiracion pa tur cu lese. Esaki sigur lo mester motiva e audiencia pa pensa mas riba e tema liderazgo desafiante. Es mas kizas e persona por sinti’e mas motiva pa pone e conocimento aki den practica y cuminsa na reta bo mes mas.

Den pasado Stichting Fundacion Lotto pa Deporte den cooperacion cu Price Waterhouse Coopers (actualmente Grant Thorton), Nyenrode Business Universidad di Hulanda y Universidad di South Carolina a duna curso nan y workshops di leadership y management na persona nan cu ta traha den diferente ramo di deporte y den nos comunidad. Pa e motibo aki tambe Stichting Fundacion Lotto pa Deporte a sostene e projecto di e buki scribi pa autor Sr. Goedhoop. Lotto ta kere den bon atleta nan, pero sigur tambe den bo lider nan pa sportmanagement. Deporte & educacion ta bai man den man, ta manera “soul and body”, pa nos formacion como un bon hende den communidad.

Sr. Di-Stefano Wernet, Director di Stichting Fundacion Lotto pa Deporte a duna nan aporte mirando cu un autor di Aruba a lansa un buki pa nos comunidad. Algun luna atras a lansa dos buki, uno di baseball y e otro di futbol mientras awor Sr. Goedhoop a lansa un buki riba e tereno di leadership.

“Nos comunidad mester di lidernan ehemplar, no solamente den deporte pero sigur tambe den otro sectornan den nos comunidad. Lidernan cu tin un meta y atrabes di nan passion, dignidad y humildad ta purba di logra e metanan poni na bienestar di pais Aruba. Na caminda e retonan lo bira mas grandi y complica pero un bon lider sa con pa deal cu cada situacion cu presenta dor di courage y focus”, Sr. Wernet a bisa.

Ta recomenda henter nos comunidad, specialmente esnan cu ta traha den e ramo di deporte pa busca e buki Challenging Leadership scirbi pa e autor Sr. Ruben Goedhoop. E buki Challenging Leadership ya caba ta obtenibel na Boekhandel Dewit Vandorp y tambe serca Sr. Ruben Goedhoop mes.

Diasabra dia 1 di September proximo, Sr. Ruben Goedhoop lo tey presente na Boekhandel Dewit Vandorp pa firma di su buki “Challenging Leadership” esaki for di 11or mainta pa 1or di merdia.

