Rozenstruik ta dal Overeem mokete monstruoso y ta gana pa TKO

Ayeranochi tabatin e pelea di categoria pero pisa den UFC caminda e Surinameño, Jairzinho Rozenstruik a enfrenta Alstair Overeem. Rozenstruk ta gana e pelea aki dor di TKO (technical knockout, esta referee ta para e pelea) y asina logra e victoria mas grandi di su carera. E no tabata un pelea facil ya cu Overeem ta un di e fuertenan den e categoria aki y tabatin Rozestruik den basta problema na varios ocasion mirando cu e tabata mas fuerte den su “ground game”. Den e segundo round, Overeem ta press Rozenstuik duro contra e wayanan purbando na bai suela cune, pero no a logra. Akinan Rozenstruik a logra conecta algun mokete bastante duro cu no a haci mucho daño. Y asina e siguiente roundnan a bai. Rozenstruik ta habri e di cuater round cu mucho mas agresividad y ta conecta varios mokete duro riba Overeem, kende toch tabata defende su mes bastante bon. Overeem ta sigui pusha dilanti mientras cu Rozenstruik no tabata hala atras tampoco y akinan e ta conecta un derechazo monstruoso cu ta manda Overeem vloer. Rozenstruik a cana bai su skina y Overeem a lanta para di biaha pero el a cuminza na tambalea cuasando cu referee mester a bin para e pelea pasobra claramente Overeem no por a sigui mas. E mokete a corta Overeem formal na su lip.

