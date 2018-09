Royal Power y Macuarima ta gana nan wega

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Chin Thiel (q.e.p.d) y e trabuco Wiwi Maduro a continua riba veldnan na Pos Chiquito. Den categoria AA equipo di Royal Power Tat Fat Home Depot ta derota Spuiters den e promer wega di anochi cu score di 7-1. Royal Power 7 careda, 10 hit, 0 error y ta laga 5 coredor den circulacion. Spuiters Mipa 1 careda, 2 hit, 2 error y ta laga 6 coredor na base. Royal Powr ta bati como equipo 29-10 bon poa un averahe di 345. Spuiters ta bay como equipo di 18-2 pa un averahe di 111. Mihor bateadornan pa Royal Power ta Mitchel Martes 2-2, Kelvin Silvania 4-2, Giandrick Lacle di 3-3, Jair Thompson 3-1.

Pa Spuiters a conecta e unico dos imparablenan Gilward Wester 3-1 y Yhoan Ruiz di 2-1. Gerald Tromp ta ricibi 3 base por bola mientras Deyon peterson y Sandrick Wester cada un cu 2 base regala. Jair Thompson ta bay 6 inning tirando 48 bola, 57 strike pa un total di 105 lansamento permitiendo 1 careda limpi, 7 ponche y 7 base por bola pa un ERA di 1.17. Di potro banda Henk Arnold ta bay 6 inning, 21 bola, 54 strike pa un total di 75 lansamento, permitiendo 5 careda limpi, 2 strike out y no ta regala base por bola pa un ERA di 5.53. Den di dos wega di anochi Macuarima Indians ta gana Logros 7-6 den un tremendo partido. Macuarima 7 careda, 8 hit, 1 error y ta laga 5 coredor na base. Logros 7 careda, 6 hit, 2 error y ta laga 7 coredor na base. Macuarima di 20-8 bon pa un averahe di Team di 400. Logros di 21-6 bon pa un averahe di equipo di 286. Mihor bateadornan pa Macuarima Indians ta Jermain Ras di 3-2, Aaron Dominguez y Carlos Croes di 2-1, Ray Bernabela di 3-2 cu 2 rbi, Jason Kootes di 1-1 cu 2 rbi. Pa Logros a destaca na plato Norangelo Jacobs di 4-2, Rashi Barry, Keano v/d Linden, Jose Roasario tur di 2-1. Junior Simon di 2-1 cu 2 rbi. Juan Chirino ta bay 3 inning lansando 34 bola, 37 strike, 71 lansamento total permitiendo 4 careda limpi, 3 poche regalando 5 base por bola pa un ERA di 9.33 y ta seya e victoria riba su nomber. Carlos Croes ta drenta ta relava 2 inning pa salba e wega tirando 12 bola y 28 strike pa un total di 40 lansamento. Egar Bautista di Logros ta tira 35 bola, 46 strike pa un total di 81 lansamento permitiendo 3 careda limpi, 2 ponche y 4 base por bola pa un ERA di 5.25 resultando den e pitcher perdedor. Diahuebs 6 di September pa 715pm na Pos Chiquito Black Joker vs The Prodigies y pa 9pm Predators vs Blackhawks. Diahuebs 6 di September pa 715pm na Flatstone Logros vs Balashi Premuim y pa 9pm Royal Power vs Macuarima Indians di dos buelta. Diasabra 8 di September pa 6pm na Pos Chiquito Tanki Leendert Girls vs Jaguars Vitamin Water y pa 745pm Tanki Leendert Girls vs Eagles. Diadomingo 9 di September pa 11 am Eagles vs Tanki Leendert y pa 1245pm Jaguars Vitamin Waters vs Eagles. Fanaticada waak pa Bo tey!!!

