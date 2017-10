Royal Power Tat Fat Home Depot ta “SWEEP” Pizza Hut Monster y ta pasa pa final

Playoff HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a continua riba veld di Dragon Hitters. Diaranson ultimo e ekiponan number 1 Royal Power Tat fat y number 2 Pizza Hut Monsters a inicia nan prome serie di best out of 3. Segun page System internacional e ekipo cu gana e serie aki lo sigura sub campeon y lo bay drumi warda. E equipo cu perde e serie aki tin un second chance y lo hunga un serie di 3 wega nobo contra e ganador di e serie entre 3 vs 4 esta Balashi Premuim vs Spuites cual porcierto ta empata 1-1 y lo tin un wega decisivo dialuna binidero. Royal Power sinenbargo a baha pisa riba e muchanan di Pizza Hut Monsters y ta gana tur dos wega pasando asina pa final y ta manda Pizza Hut Monsters bay hunga contra e ganado di Spuites y Balashi Premuim. Den e prome wega di anochi Jair Thompson ta bay completo pa derota Arjen Mathilda . Royal Power 9 careda, 9 hit, 0 error. Pizza Hut Monsters 4 careda, 3 hit, 2 error. Eldrick Dijkhoff y Giandrick Lacle ambos ta bay di 2-2 pa Royal Power. Pa Pizza Hut Monsters Michael Fingal ta bay di 1-1, Richinell Matos y Jonathan Tromp ta bay di 2-1. Den e di dos wega e mesun anochi Royal Power ta “aplasta” y habri e pitcher Richinell Matos di Pizza Hut Monsters for di otro den gran forma. Jomark Flanegin ta luci riba monticulo silenciando e bateria di Pizza Hut Monsters por completo pa bay cu e victoria. Royal Power 16 careda, 11 hit, 1 error. Pizza Hut Monsters 5 careda, 4 hit, 3 error. Pitcher perdedor Richinell Matos. Miho batiadonan pa Royal Power ta Jomark Flanegin 3-3, Guyon Cannister 1-1, Giandrick Lacle 3-2, Gregory Krosendijk 4-2, Franco Wouters 3-2 incluyendo un homerun. Pa Pizza Hut Mosnters a destaca na bate den causa perdi Mario Wester y Raymond Bernabela di 1-1. Dialuna awor 23 di October cuminsando pa 730pm tin un wega importante entre Spuiters y Balashi Premuim na veld di Dragon Hitters unda e ganado lo inicia un best out of 3 diamars 24 di october pa waak ken lo drenta final diabierna 27 di october. Fanaticada weganan a bira super importante. Bo ta keda cordialmente invita pa bin apoya bo ekipo preferi. Softball a la carga!!!!