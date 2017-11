Royal Power ta titula campeon 2017 den campeonato di Aruba Softball Bond

Campeonato HEINEKEN di Aruba Softball Bond dedica na dos baluarte Sra. Bertha Wolf Croes y Eugenio “Tan” Helder a termina den Liga AA masculino. Un campeonato exitoso cu hopi wega pa nos atletanan. Cada equipo a conclui 20 wega regular como parti di e programa unda 4 ekiponan cu a drenta Play Off a hunga entre 24 pa 30 wega pa sigui avansa. Lamentablemente mester splica cu Pizza Hut Monsters den e di dos buelta esta e buelta di play off final perdiendo cu score di 4-1 den di 5 inning a tuma un decision “anti-deportivo” momento cu nan a baha tereno bandona e wega final pa motibo cu chief umpire Sergio Laurant a canta un strike cu den nan concepto no tabata un strike. Den reglamento local y internacional ta stipula claramente cu no tin discusion riba apreciacion di umpire out, safe, strike, bola. Den e promer buelta di Play Off Royal Power Tat Fat a gana Pizza Hut Monsters ambos wega esta 2 wega sigui den e serie di best out of 3. Royal Power asina ta bay cu e titulo maximo di campeon mientras Pizza Hut Monsters lo mantene e titulo di sub campeon pa 4 aña consecutivo. Dialuna anochi riba veld di Flatstone ASB a organisa e “Clash 4” entre Balashi Premuim vs Royal Power pa asina sera e campeonato oficial. Cu bastante fanatico na Flatstone e ultimo wega aki a resulta un wega di bataso pa bataso of toma y dame. Jomark Flanegin Champion Pitcher di campeonato 2017 wordo conecta solido pa e muchanan di Balashi mientras Jorge Santana y Giancarlo Gomez tambe a wordo sacudi formalmente. Ta lamenta cu den e promer inning Eldrick Dijkhoff ta conecta un line drive fuertisimo riba pitcher habrido Ricky Henriquez cual a bay cu dal den su man rancando e glove for di su man fracturando su dede. Esakinan sinembargo ta parti wega. ASB ta desea Ricky Henriquez pronto recuperacion. Royal Power 28 careda, 23 hit, 4 eror. Balashi Premuim 11 careda, 11 hit, 4 eror. Jomark Flanegin ta resulta pitcher ganado y a wordo releva pa Kelvin Silvania kende den di 7 inning a wordo releva pa e hoben di apenas 16 aña Guyon Cannister. Jorge Santana ta bay cas cu e derota. Kelvin Silvania ta bay di 4-4, Eldrick Dijkhoff 5-3 y un otro hoben di apenas 15 aña cu Royal Power a estrena pa duna nan talentonan jong oportunidad esta Jeandrick Croes a bay di 5-3 alabes cu un diving catch spectacular den right field. Aigil Brete 6-3, Jomark Flanegin 6-2 cu un homerun, Giandrick Lacle 6-2, Guyon Cannister 5-2 cu un cuadrangular. Pa Balashi premuim Jorge Santana a bay di 3-2 y Elgimar Lampe di 4-2. Mesora despues di wega ASB a entrega premionan di campeonato 2017 cual lo wordo publica den un siguiente articulo y tambe a entrega Balashi un premio di “Clash 4”. Pabien Softball cu un otro aña exitoso.