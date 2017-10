Royal Power lo bataya contra Monsters pa e titulo maximo

Play Off HEINEKEN di Aruba Softball Bond den su recta final. Despues cu cada ekipo a hunga 20 wega esunnan cu a logra number 1 te cu 4 riba e tabla di posicion a drenta play off. Royal Power, Pizza Hut Monsters, Balashi premuim y Spuiters ta e ekiponan cu a clasifica. E playoff a wordo hunga segun reglamento internacional esta page system. 3 vs 4 perdedo ta bay cas y ganado a topa e perdedo di 1 vs 2. Asina Balashi a elimina Spuiters den 3 wega. Royal Power ta gana Pizza Hut Monsters den 2 wega y ta pasa pa final. Pizza Hut Monsters a topa Balashi y ta elimina Balashi Premuim den 2 wega y tambe ta pasa pa final. Pues diabierna awor e “stage” ta prepara pa inicio di best out of 5. Esun cu gana 3 wega lo titula campeon indiscutibel di Aruba. Jomark Flanegin muy probablemente lo ta riba monticulo contra Richinell Matos den e prome encuentro mientras Jair Thomspon lo ta mirando accion contra Arjen Mathilda den e di dos wega. Fanaticada di softball fast pitch e serie aki ta mustra di lo bira un serie di alto nivel di softball cu Aruba su miho peloteronan enfrentando otro. No laga nan conta bo. Yega veld di Dragon Hitters diabierna awor 3 di november cuminsando pa 715pm. Waak pa Bo tey!!!