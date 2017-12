Royal Power a cera aña cu su Christmas Dinner na residencia di Mama Sofia

Diasabra ultimo e ekipo di SV Royal Power Tat fat Home Depot a tene su Christmass Dinner na residencia di Mama Sofia na Sta Cruz. Manera ta e custumber desde cu a cuminsa usa e nomber Royal Power na aña 2003 semper a tene sea un dinner of un party na final di aña. Aña pasa Royal Power a tene un Christmass Party cu tur hungadonan cu a yega di milita den Royal Power desde 2003 acompaña pa Tsunami. E aña aki sinembargo a tene esaki den un formato mas chikito esta un Christmas Dinner. E anochi tabata uno cu hopi ambiente. Presidente di e organisacion Sr. Endy Croes a hiba palabra gradiciendo tur presente splicando cu por mira atras riba un aña exitoso conkistando 2 titulo nan di mas importante atrobe tanto Champ of the Champs 2017 cual por cierto Royal Power a derota Mariners 1-0 den un wega yena cu hopi emocion y sigur un señor final pa fanaticada y tambe a bolbe ripiti reteniendo nan titulo campeon AA fastpitch Aruba. Esaki ta di 13 campeon di fast pitch den 14 aña participando cual sigur ta un record na Aruba. Alabes Royal Power a logra titulo nan personal manera Champion Pitcher Jomark Flanegin cu 8-1, Champion Homerun Kelvin Silvania cu 6, titulo di mvp den Champ of the Champs pa nombra algun. Mester papia riba cosnan cu a bay menos bon tambe por ehempel Copa Noord pero lo yama un reunion den Januari pa cu esaki. Tambe Endy a splica cu aña 2018 ta bay ta yena cu actividadnan unda entre otro ASB lo importa 5 pitcher di un nivel halto y lo duna 5 ekipo miembro di ASB un pitcher y asina lo hunga un Liga Special prome cu campeonato oficial. Royal Power lo milita den e Liga Special pa prome biaha. Esaki ta pa nos batiadonan siña custumbra y mira lansamentonan di un nivel internacional y mas halto. Pa locual ta trata Champ of the Champs 2018 esaki lo tuma luga for di 25 Juni pa 1 di Juli. Tin 5 ekipo internacional cu a confirma caba cual lo haci Champ of the Champs 2018 uno hopi interesante. Royal Power lo bay efectua un biahe pa competi contra poco ekipo fuerte den exterior. Directiva di SV Royal Power ta gradicy tur patronisadornan y muy specialmente HEINEKEN y Romar Trading kendenan semper a kere den e famia di Royal Power. Un Bon Pasco y Feliz Aña 2018. Riba e potretnan por aprecia poco di e anochi amabel.