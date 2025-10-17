Dios ta amor. Dios ta bon. Dios semper ta bon.
Nos ta duna danki na Dios den tur circumstancia, pa cada situacion, pa cada momento, cada les y experiencia. Su boluntad ser hasi na tera como na shelo. Na Su nomber Gloria.
Cu hopi amor y gradicimento na nos curason pa su bida di 89 anja yena di amor, cuido, bon conseho y atencion pa su famia y pa su prohimonan, nos ta participa cu su Creador y Angelnan wardador a bin busca nos esposa stima di 72 anja casa, nos mama, nos wela, nos bisawela, nos suegra, nos ruman, nos tanta, amiga y bisiña pa hibé
den e Reino Celestial na unda tin sosiego, paz y lus eterno:
Sra. Mercedes Petronilia Bergen-Tromp
Cariñosamente yama: Chedy, Chely, Tia Chede, Merce y Mayo
Esposo:
Lucas L.F. Bergen
Yiunan:
Roberto “Roy” Bergen
Ruthy y Johan Vrieswijk-Bergen
Ronald “Ro” y Mirla Bergen-Boekhoudt
Lucas “Lucky” y Valerie Bergen-Simon
Rumannan:
Luisito y Ingrid Tromp-Chehín
Gala y Mario Kelly-Tromp
Margriet Tromp
Esther y Hubert Inocencia-Tromp
Maria “Poppy” y Orlando Chang-Tromp
Veneranda “Veny” Tromp
Elvis Tromp na Hulanda
Rumannan cu a bay nos dilanti:
Eddy Tromp
Irena Kelly-Tromp
Leo Tromp
Freddy Tromp
Su mayornan cu a bay nos dilanti:
Nicolas Tromp y Petra Tromp
Famianan: Tromp, Bergen, Boekhoudt, Simon, Chehín, Inocencia, Chang, Díaz, Kelly, Croes, Alejo, Rijna, Bergstra, Hooi, Weller, Engelen, Vrieswijk y demas famía. Raymond y Tanya Davis y yiunan,y Randy Davis y famia na Canada.
Bon amigonan y famia: Mario Croes, Ambrosio “Booshi” Croes y Jerry Díaz, Lando Hooi, Filomena Briceño na Hulanda, Benito Sanchez, Elda Croes-Tromp, Clea Weller-Tromp, Chito Kelly, Amber Bergstra na Hulanda
Nieto y nietanan, bisanieto y bisanietanan na Aruba, Hulanda y na Merca.Subrino y subrinanan, amigo y amiganan y demas conosirnan. Despensa nos si nos a lubida algun miembro di famia. Tur di Wit Gele Kruis: Gregory Tromp. Na cas: Monica y Blondine. Su Dokter stima: Dokter S. Sneek, asistentenan Bea y Liliana. Bon bisinja Jolanda Winklaar y famia.
Oportunidad pa duna condolencia y despedi lo ta diasabra dia 25 di october di 9am -11 am di mainta na Royal Funeral Home.
Despues lo tin cremación den seno familiar.
Ta duel nos pero nos no por ricibi bishita di condolencia na cas.