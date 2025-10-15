Mi Dios, Mi Señor, Mi Salbador

Cu Bo amor infinito tenemi den Bo braza

Ya no tin scuridad

Unicamente Bo Luz briyando

A fayece den nomber di Señor nos ser Stima:

Sra Juanita Lampe-Trimon

Cariñosamente yama Mamanita, Oma, Pepe, Tanta Nita

*05-12-1926 – †14-10-2025

Viuda di †Francisco Lampe

Na nomber di su:

Yiunan:

†Nelson y Jolanda Lampe-Dijkhoff

Judith Lampe

Helen Lampe

Margo y Frido Koolman-Lampe

Albert y Jolanda Lampe-Weller

Mirna y Jan van Loon-Lampe

Lidia y Leo Werleman-Lampe

Nieto- y nietanan cu e la stima masha hopi mes:

Nathan y Mirjam Lampe-Vreeburg, Jael y Glenn Kock-Lampe, Nelsito Lampe, Anchorette Koolman, Randall Koolman y Marsha Martens, Malyce y Rouel Meelis-Koolman, Ryan y Judith Koolman-Calderon, Bjorn y Dyantha Lampe-Maduro, Idzard van Loon y Marije van Gillissen, Khristy Werleman y Glenmar Geerman, Khristrella Werleman y Max Beauroyre Hofmann

Bisanieto- y bisanietanan stima:

Jeremy, Jay-Marck y Marinella Kock, Fenna y Iva Koolman, Elise y Sophie Meelis, Daisy y Amy Koolman, Bjona, Jaken & Svea Lampe, Jaydian Brown, Tygerone & Zengino van Loon, Mia & Ayden Geerman

Rumanan:

†Jancintha (Chinda) y †Lorenzo Croes Trimon y famia

†Miguel y † Aleja Trimon y famia

Rita y †Ricardo Tromp Trimon y famia

Lica Trimon

Ale Trimon

†Casildo Trimon

Swa y cuñanan:

†Antolina y †Jose Kock Lampe y famia

†Olivia y †Itiene Petersen Lampe y famia

†Agueda y †Bil Bilderbeek Lampe y famia

†Benjamin y †Felecita Lampe-Tromp

†Selva y †Jan Visser-Lampe y famia

†Angel y Aixi Lampe-Felix y famia

†Hendrik Lampe y famia

†Lourdes y †Henk Smouters-Lampe y famia

†Rufino y Olivia Lampe-Thijm y famia

Olga y †Ted Koetsier-Lampe y famia

†Catharina y †Oscar Antonette-Lampe y famia

Na tur sobrino- y sobrinanan, comer- y compernan, Ihanan, bisiñanan y amistadnan

y demas famia: Lampe, Trimon, Dijkhoff, Koolman, Weller, van Loon y Werleman, Croes, Tromp, Kock, Petersen, Bilderbeek, Visser, Felix, Smouters, Thijm, Koetsier, Antonette

Si den nos tristeza nos por a lubida algun persona of famia, nos ta pidi nos mas

sincero disculpa.

Oportunidad pa Condolencia lo ta diasabra 18 oktober 2025 na Royal Funeral Home di 9:00 am-10:30 am. Pa 10:30 am lo tin un response. Despues lo sali pa Santana Catolico na Noord

Lo bay tin un box disponibel pa un donacion na Fundacion Alzheimer Aruba.

Lamentablemente despues di intierro nos no ta ricibi bishita di concolencia na cas