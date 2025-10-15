Mi Dios, Mi Señor, Mi Salbador
Cu Bo amor infinito tenemi den Bo braza
Ya no tin scuridad
Unicamente Bo Luz briyando
A fayece den nomber di Señor nos ser Stima:
Sra Juanita Lampe-Trimon
Cariñosamente yama Mamanita, Oma, Pepe, Tanta Nita
*05-12-1926 – †14-10-2025
Viuda di †Francisco Lampe
Na nomber di su:
Yiunan:
†Nelson y Jolanda Lampe-Dijkhoff
Judith Lampe
Helen Lampe
Margo y Frido Koolman-Lampe
Albert y Jolanda Lampe-Weller
Mirna y Jan van Loon-Lampe
Lidia y Leo Werleman-Lampe
Nieto- y nietanan cu e la stima masha hopi mes:
Nathan y Mirjam Lampe-Vreeburg, Jael y Glenn Kock-Lampe, Nelsito Lampe, Anchorette Koolman, Randall Koolman y Marsha Martens, Malyce y Rouel Meelis-Koolman, Ryan y Judith Koolman-Calderon, Bjorn y Dyantha Lampe-Maduro, Idzard van Loon y Marije van Gillissen, Khristy Werleman y Glenmar Geerman, Khristrella Werleman y Max Beauroyre Hofmann
Bisanieto- y bisanietanan stima:
Jeremy, Jay-Marck y Marinella Kock, Fenna y Iva Koolman, Elise y Sophie Meelis, Daisy y Amy Koolman, Bjona, Jaken & Svea Lampe, Jaydian Brown, Tygerone & Zengino van Loon, Mia & Ayden Geerman
Rumanan:
†Jancintha (Chinda) y †Lorenzo Croes Trimon y famia
†Miguel y † Aleja Trimon y famia
Rita y †Ricardo Tromp Trimon y famia
Lica Trimon
Ale Trimon
†Casildo Trimon
Swa y cuñanan:
†Antolina y †Jose Kock Lampe y famia
†Olivia y †Itiene Petersen Lampe y famia
†Agueda y †Bil Bilderbeek Lampe y famia
†Benjamin y †Felecita Lampe-Tromp
†Selva y †Jan Visser-Lampe y famia
†Angel y Aixi Lampe-Felix y famia
†Hendrik Lampe y famia
†Lourdes y †Henk Smouters-Lampe y famia
†Rufino y Olivia Lampe-Thijm y famia
Olga y †Ted Koetsier-Lampe y famia
†Catharina y †Oscar Antonette-Lampe y famia
Na tur sobrino- y sobrinanan, comer- y compernan, Ihanan, bisiñanan y amistadnan
y demas famia: Lampe, Trimon, Dijkhoff, Koolman, Weller, van Loon y Werleman, Croes, Tromp, Kock, Petersen, Bilderbeek, Visser, Felix, Smouters, Thijm, Koetsier, Antonette
Si den nos tristeza nos por a lubida algun persona of famia, nos ta pidi nos mas
sincero disculpa.
Oportunidad pa Condolencia lo ta diasabra 18 oktober 2025 na Royal Funeral Home di 9:00 am-10:30 am. Pa 10:30 am lo tin un response. Despues lo sali pa Santana Catolico na Noord
Lo bay tin un box disponibel pa un donacion na Fundacion Alzheimer Aruba.
Lamentablemente despues di intierro nos no ta ricibi bishita di concolencia na cas