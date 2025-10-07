Seňor ta mi wardado, mi’n tin falta di nada.
Den cunucu di yerba berde E ta pone mi sosega. E ta hibami na awa trankil, Pa mi bolbe haňa forsa”.
Salmo 23
Cu dolor na nos curason, nos ta participa fayecimento di nos ser stima,
Sra. Henrica (Ica) Federica Ramones-Vargas Tromp
*05 mei 1949 – †02 oktober 2025
Na nomber di su:
Casa: Rene Ramones-Vargas
Rumannan:
†Tecla Filomena Neuman-Tromp y famia
† Lidia Maria Tromp
†Cira Winefrida Tromp-Tromp y famia
† Lucio Leonard Tromp y famia
†Jane Eling-Tromp y famia
†Anna Broekmans-Tromp y famia
Carmen Tromp
Agnes Tromp
Celia Thiel-Tromp y famia
Swanan y cuñanan
José Ramones Vargas
Rafael Ramones Vargas
Betsy Ramones Vargas
Sobrinonan: José, Lesbia, Betina
Tur su amiganan cu ta mucho hopi pa menciona.
Primo y primanan, sobrino- y sobrinanan, ihanan, comer y compernan. Demas famia: Tromp, Ramones-Vargas, Neuman, Eling, Broekmans, Thiel y demas famia y amistadnan cu ta mucho hopi pa menciona.
Ta invita tur bisiñanan, amigonan y conocirnan pa asisti na e acto di entierro cu lo tuma lugar diabierna 10 oktober 2025 di 9or pa 11or di mainta na Royal Funeral Home. Cremashon lo tuma lugar den seno familiar.
Nos disculpa si den nos tristeza nos por a lubida di menciona famia of conocirnan.
Nos ta lamenta cu despues di entierro nos no ta ricibi bishita di condolencia na cas.