Señor ta mi wardador, mi n’ tin falta di nada
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega
E ta hibami na awa trankil, pa mi bolbe haya forsa
(for di Salmo 23)
Cu inmenso amor y gratitud den nos curason pa tur locual el a
significa pa nos, famia Solognier ta anuncia fayecimento di:
Rafael Rufo Solognier
Mihor conoci como Rufo
*8 di juli 1943 – †1 di september 2025
Na nomber di su casa stima
Rosemary Solognier-Croes
Su yiunan stima
Rodney & Deyanira
Judizka
Joanne
Su nietonan stima
Brandon & Deyney
Manera yiunan di cas:
Irving
Miranda y Rashid
Rumannan
†Chichi y †Gabriel Thijssen-Solognier
†Nady Solognier
†Benito y Erna Solognier-Roos
Luisa y †Benny Brattinga-Solognier
Fabia y †Rafael Romero-Solognier
†Elsa y †Mechi Croes-Solognier
†Lucia Solognier
Marina y †Edgar Odor-Solognier
†Armindo y Rina Solognier-Croeze
†Arminda y Alwin Nectar-Solognier
†Muller y Yolanda Solognier-Rojas
Filomena Solognier y Cobito Hernandez
Subrino-y subrinanan y nan famia
Gerald – Pierre – Marila – Rina – Ria – Vera – Lisette – Benny – Zeraida – †Rolando –
Gregory – Judessa – Dino – Rosangela – Indira – Armin – Nizana – Charlene – Brigitte – Zuleika – Milena – Marianela – Dayanara – Dennise
Swa y cuñanan y nan famia
Elda Tromp-Croes
Edna Croes
Lydwina Nivilac-Croes
Erwin Croes
Maria Croes
Lucia Rekwest-Croes
Papi su ayudante: Judella Maduro & Ramon Kock
Un danki special na Dr. Britt-Croes
Ta invita primo- y primanan, demas famia, amigonan, bisiña, conocirnan y ex-coleganan di KPA pa compaña e famia durante e despedida di e difunto.
Acto di entiero:
Diabierna 5 di september 2025 na misa Inmaculada Concepcion na Sta Cruz di 2:00 pm pa 4:00 pm. Sigui pa un respons y despues lo sali pa Santana Catolico na Santa Cruz.
Oportunidad pa condolencia:
Diahuebs 4 di september 2025 di 7:00 pm pa 9:00 pm na Royal Funeral Home