Laga tur loke ta spera mi ta bunita
Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
Laga esakinan termina den tur buniteza.
Cado Wever.
Cu dolor na nos curason, nos ta anuncia fayecimento di:
Kevin Carl Valentino Curiel
Taxi 45
Na nomber di su casa:
Frangela Kock
Su yiunan:
Shavenkah y Shakion Curiel
Su mayornan:
†Ricarda Geerman
Tito Curiel y Isaira Curiel-Diaz
Manera mamá:
Adela Everon
Magalie Curiel
Su Wela y Welonan:
Emerita Koolman
†Jacobo Curiel
Carmen Geerman
Ricardo Geerman
Rumannan:
Taisha Curiel y Bryan Buddy
Kenrick Curiel y Joany Laurence
Celvin Curiel y Diana Franken
Calvin Curiel y Matdalie v/d Biezen
Javier Harms y Jualexis Magdaniel
Jair Harms
Valeria Reyes y Esteban Vasquez
Su suegra:
Gloria Kock
Subrinonan:
Miabella, Isabella, Brianna,Joycy-ann, Jixion, Kenrick, Cathalina, Jeandalie Geixilliene, Dominic y Jay-Kaël
Tanta y Omonan:
Magalie Curiel
Ludwina y Roland Ras-Geerman
Marianela y Hans Geerman-Geerman
Lourdes Geerman
Cedrick Bontekoe y Pareha
Tanta Stima:
Eulogia Koolman
Primo y Prima nan:
Gerrick, Britney, Eliomar, Eliandra, Elisee, Shawn, Shannon, Shawndre, Shedaissy, Robieshka, Jiany, Madeline y Zoraida
Ihanan:
Joycy-ann Curiel
Isabella Buddy
Amigo nan cerca di cas:
Arturo y Anamar
Jeremy Croes
Rodney y Mirla Geerman
Bryan Kock
Aaron y Joyce Kock
Carol Boekhoudt y Raul Wever
Orlando y Glenda St Jago
Giovanni Di Bono
Danny Hirschfeld
Su tanta grandi nan y omo grandi nan, Su Coleganan taxista, su Coleganan di Aruba Taxi Company, su compañeronan di Sirius Muscles y su bisiñanan stima, demás amigo y conocirnan
Y demás famia:
Curiel, Kock, Koolman, Geerman, Buddy, Harms, Bontekoe, Henriquez, Lake, Diaz, Everton, Laurence, Franken, Magdaniel, Vd Biezen, Croes, Wever, St Jago, Di Bono, Hirschfeld
Condolencia lo tuma lugar na Royal Funeral Home
Diahuebs 30 di oktober 2025 di 7’or pa 9’or di anochi.
Ta invita pa acto di despedida cual lo tuma lugar na Royal Funeral Home Diabierna 31 di oktober 2025 di 2’or pa 4’or di atardi. Cremacion ta tuma lugar despues den seno familiar.