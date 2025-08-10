“Señor ta mi wardador, min tin falta di nada. Den cunucu di jerba berde e la ponemi sosega. E ta hibami na awa trankil, pa mi bolbe haña forsa”
Salmo 23
Cu inmenso tristesa na nos curazon pero conforme cu boluntad di dios, Nos ta anuncia fayacimento di:
Glenda Maria Tromp-Dijkhoff
*30 September 1959 – †7 Augustus 2025
Na nomber di su:
Esposo: Godefrido (Frido) Tromp
Yiu nan stima:
Suyen Tromp
Glenfrid Tromp
Nieto(a) nan stima:
Xynia Ras & Kevin Rodriguez
Kaidan Oduber
Aziza Oduber
Bryan Tromp
Mia Tromp
Mayornan:
Luisita Ras
Levi Dijkhoff
Rumannan:
Haime Dijkhoff & famia
John Dijkhoff & famia
Vivian Dijkhoff & yiu
Elvis Dijkhoff
Mildred (Milly) Franken
Evelyn (Gina) Franken
Siegfrid Franken
Manera ruman:
Judith Ras & famia
Jacky Croeze & famia
Tanta nan stima:
Tantia Ras & famia
Tanta Mona Feliciana & famia
Tur tanta- & omonan, subrino & subrinanan, iha-nan, cuñanan-, swanan, primo – & primanan & demas famia na hulanda
Su querida amiganan cerca:
Marva Hart, Chedy Koolman, Ludwina Ras, Magaly Paula, Mena Croes, Margariet & Sheila Bareño,
Cu un danki na Koningin Wilhemina Fonds y Sr. Jose Dirks, Specialmente Señora Lola Geerman, Dr. Daryani, Dr. Ladenius, Dr. Hertogen
Ex-Coleganan di Concorde Hotel, Morgens Island, Eagle Resort & Casino.
Famia:
Tromp, Dijkhoff, Ras, Franken, Feliciana, Wolff, Oduber, Geerman, Rodriguez y hopi mas.
Disculpa nos si den nos tristesa nos a lubida algun persona/famianan.
Oportunidad pa condolencia: Royal Funeral Home, Dialuna 11 Augustus 2025 di 7:00pm – 9:00pm
Ta invita pa e acto di despedida cu lo tuma lugar diamars 12 augustus 2025 di 9:00am – 11:00am na Royal Funeral Home sigui pa e acto di cremacion cu lo tuma lugar den den seno familiar.
Enbes di manda flor y/of krans nos lo aprecia donacion Wilhelmina Kanker Fonds.