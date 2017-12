Rotary Club of Aruba a organisa un merdia di Pasco pa e miembronan di Sonrisa

Diasabra ultimo dia 9 di December Rotary Club of Aruba a organisa un lunch pa celebra e temporada di Pasco hunto cu e miembronan di Sonrisa.Pa di 4 aña Rotary ta organisa e evento aki na Sonrisa. E mainta a cuminsa trempan na unda cu a decora e centro di Sonrisa na Pavia cu adorno di Pasco y a transforma e luga den un sala festivo. E miembronan y personal di Sonrisa a keda masha contento ora nan a presenta na centro na Pavia. Grupo di Aguinaldo “Flor di Pasco”a precura pa un tremendo ambiente di Pasco na unda tabata tin cantamento y te hasta bailamento. Despues e miembronan di Rotary Club of Aruba y Rotaract Club of Aruba a sirbi cuminda pa esnan presente. Na final di atardi tur e miembronan di Sonrisa a ricibi un basket y tambe un regaldo. Tur esunnan presente a keda masha gradicido cu e merdia aki.

Presidente Gerardo Oduber den nomber di Rotary Club of Aruba kier a gradici e personal y directiva di asociasion Sonrisa pa nan cooperacion na e proyecto aki un biaha mas. Tambe kier a gradici tur miembronan di Rotary Club of Aruba y Rotaract Club of Aruba y boluntario pa nan sosten y participacion na e bunita proyecto aki.Tambe un danki na tur e sponsor Oduber Agencies N.V. y tambe Stichting Biblionef Nederlandpa e bunita regaldonan. Presidente Gerardo den nomber di Rotary, kier a desea comunidad di Aruba un dushi temporada di Pasco y un Prospero Aña Nobo.