Rotary Club of Aruba a organisa dos evento pa nos comunidad

Diadomingo 19 di November a tuma luga e “EndPolioNow 5KM Fun Walk and Run” organisa pa Rotary Club of Aruba hunto cu su partners Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba y tambe Xavier University School of Medicine.

Mas di 200 participante a aporta na e evento aki. E meta di e evento tabata pa trece conscientisacion pa e projecto internacional di Rotary International pa eradica Polio y alavez pa recauda fondo pa e projecto aki.

E atardi a cuminsa cu un warm-up session di Tony Kelly di Strive4Best Athletics. Pa alrededor di 5:15 pm e Fun Walk and Run a start. Na final di e caminata a saca e 3 ganadornan di e rifa cual nan tabata, un weekend stay na Casa del Mar, dinner pa 4 na Red Parrot restaurant y un basket cu productonan di Aruba Aloë. E comite organisador ja ta preparando pa asina hasi e evento aki uno mas grandi otro aña. Keda pendiente.

Diasabra 25 di november Rotary Club of Aruba hunto cu Rotaract Club of Aruba a ehecuta un hands-on project na e parke di Bushiri cu ta adopta door di Rotary Club of Aruba. Aki e parke a ricibi un clean-up completo y a verf diferente di e articulonan di hunga. Un mainta hopi productivo na unda e muchanan di e bario tambe a forma parti di e clean-up aki.

Rotary Club of Aruba kier a gradici su miembronan, Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba y Xavier University School of Medicine. Tambe un palabra di danki na e companianan y organisacionnan cu a hasi e dos eventonan aki posibel, Ibisa, Bon Bini Cargo, Tony Kelly di Strive4Best Athletics, Casa del Mar, Red Parrot Restaurant, Aruba Aloë, Dijtham, Divi Resorts y Garage Cordia.