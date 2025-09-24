Rotary Club Aruba a inaugura un proyecto historico cu ta pone Aruba riba mapa mundial riba tereno di creacion di paz: e prome ‘Peace Pole’ bou di awa oficialmente registra na mundo.
E ‘Peace Pole’, inaugura na Boca Blanco Tres Trapi, ta carga e mensahe universal “May Peace Prevail on Earth” den e cuater idioma principal di Aruba:
Papiamento: Cu Paz Reina Riba Mundo
Hulandes: Moge Vrede Heersen op Aarde
Ingles: May Peace Prevail on Earth
Spaño: Que la Paz Prevalezca en la Tierra
Un Simbolo Global cu un Compromiso Local
Peace Pole ta monumentonan cu ta inspira reflexion y dialogo riba paz. For di nan orígen na Japón for di 1955, mas cu 250,000 Peace Poles a wordo instala mundialmente. Aruba ta haci historia cu e proyecto unico aki: e prome Peace Pole instala bou di lama.
Rotary International a apoya e iniciativa di Peace Pole pa hopi aña caba, reconociendo su aliniacion cu e mision di Rotary International pa crea paz y prevencion di conflicto. E presencia di ex-Presidente di Rotary International, Stephanie Urchick, durante e inauguracion na Aruba a subraya e apoyo global aki y a simbolisa e compromiso di Rotary International pa stimula iniciativa di paz den tur parti di mundo.
Un Localidad Unico: Boca Blanco of manera conoci ‘Tres Trapi’
E Peace Pole a wordo coloca na Tres Trapi, aproximadamente 55 meter for di oriya, den un area cu ta sigur pa landadonan. Un studio recien a confirma cu rond di 60 meter for di oriya tin un liña di boei cu ta crea un protecion natural, sigurando cu e sitio ta sigur tanto pa landando y esnan cu ta snorkel.
Tres Trapi ta un lugar stima tanto pa local como pa bishitante: hopi tour ta para aki pa snorkel, mientras famia y habitantenan ta bishita e luga durante atardi y fin di siman. E ta tambe e unico luga na Aruba caminda entusiasmando marino ta casi garantisa di mira tortuga cu ta come trankilamente henter aña. Ta precisamente pa motibo di e karakter unico aki cu a scoge Tres Trapi como e localidad pa e Peace Pole di Aruba; un luga cu ta pidi mas conscientisacion di su balor, pa asina e por wordo aprecia no solamente como un parada turistico, sino proteha como un sitio di paz, respeto y harmonia natural.
E Peace Pole mes ta menos cu 5 pia halto y a wordo instala 12 pia bou di awa. Esaki ta nifica cu e parti mas halto di e pole ta keda mas cu 7 pia bou di superficie; sigurando cu e ta safe pa esnan cu ta landa y na mesun momento completamente protegi for di boto y anker den e area sin boto.
Nos speransa cu e Peace Pole bou di awa aki lo sigui recorda tur bishitante cu ta bini na e sitio sagrado aki di e necesidad pa paz den nos mundo, nos comunidadnan, den nos mente, y den nos naturaleza.
Conscientisacion y Empatia
Rotary Club Aruba a diseña y construi e Peace Pole aki di concreto reforsa, cubri cu santo y resina epoxi den un manera similar na e artificial reefs cu a wordo instala recien na Aruba, pa haci’e duradero y tene na cuenta cu medio ambiente. Su localisacion bou di awa na Tres Trapi, un sitio popular pa snorkel y habitat di tortuga, ta asegura cu e lo no solamente inspira paz pero tambe lo duna luga pa bida marino por prospera.
Durante e ceremonia, ex-presidente di club Diego Acevedo, cu a lidera e proyecto, a enfatisa cu e Peace Pole ta hopi mas cu solamente un monumento. Esaki ta un simbolo di conscientisacion. Nos mester ta consciente di nos medio ambiente, di nos mes, di otro hende y di nos accionnan. Awe, cu e plantacion di e Peace Pole, Rotary Club Aruba ta spera di por yuda crea un necesidad fundamental pa conscientisacion y empatia, no solamente localmente pero den nos comunidad global tambe.
El a agrega cu paz tin un significado mas profundo. Paz no ta solamente ausencia di conflicto, paz ta conscientisacion, paz ta empatia, paz ta busca manera con nos por convivi; no solamente cu otro humano, pero tambe cu nos naturaleza.
Mision Global di Rotary pa Paz
Paz ta un piedra fundamental den e obranan di Rotary International. Como un di e Shete Area di Enfoke, paz ta wordo promove via educacion, resolucion di conflicto, intercambio cultural, y servicio comunitario. Combinando e mision humanitario di Rotary cu e simbolismo di e Peace Pole, Rotary Club Aruba a crea un proyecto cu tin un vision global y un raiz profundo den cultura y medio ambiente di nos isla.