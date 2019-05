Rotaract Club of Aruba ta Presenta YOU Inc. Seminar 2019: “Navigating Success”

Rotaract Club of Aruba ta presenta YOU Inc. Seminar 2019 cual ta celebrando su prome lustro. E meta di YOU Inc. Seminar ta aliña cu Rotaract Club of Aruba su meta pa promove desaroyo professional y personal di e comunidad di Aruba. Ariba e dia aki nos lo kier duna e participantenan di e seminario “tips and tricks” pa por usa como tools den nan profesion y bida personal.

E topiconan cu nos a selecta e aña aki ta basa ariba e retonan cu nos ta wak den e arena professional ariba nos isla. Door di e evaluacion aki nos a dicidi di busca oradornan cu por elabora extensivamente ariba e temanan aki cu nan trayectoria y experiencia. E aña aki e tema di nos seminario ta “Navigating Success”, navegando exito.

E topiconan cu nos lo trese padilanti ta: “Leadership Vitality”, “Performing under pressure”, “Science of Emotional Intelligence” y “Change”, especialmente con pa enfrenta cambio den bo area laboral y cu cambio tin un un impacto manehabel via bo empleado y of coleganan enbes cu esaki tin di haber cu technologia.

E topico nan ki ta pa cualkier individuo cu ta sinti cu nan kier engrandece nan conosimento den e area nan aki. Tur e topiconan aki ta hunga un rol den tur nivel di un organisacion di e trahado te na e hefe. Tur hende ta pasa door di e cambio nan aki of ta pasa door di stress. E meta di YOU Inc. lo ta pa sinjabo con pa por cambia e negativo den un forma positivo. Asina bo por yega cu e motivacion y placer na bo trabou cumpliendo cu bo metanan personal y e responsabilidad cu bo a tuma.

E orador internacional invita pa e seminario aki ta Sara J. Ross. E lo duna ‘keynote speeches’ over di e topiconan aki. Sara Ross ta formalmente e Vice-President y lider global di innovacion y sondeo na e instituto pa salubridad I e potencial humano (IHHP), na unda e ta continua di sirbi como senior advisor y consulting partner. Sara tin un Master of Science (MSc.) Graduate Degree, ta un amante di coffee y un “meditation rookie”. E ta conoci pa ta un keynote speaker, vitality strategist, y leadership coach. Sara ta redefini con nos ta crece profesionalmente y tambe con pa progresa den bo bida personal. Integrando e sciencia moderno den e bida diario pa cu nos exito y fayonan. Bo lo keda cu un serie di strategia pa asina por guia bo mes profecionalmente y personalmente.

E prome panelista, cu ta di nos hermana isla Curaçao, ta Earl W. Balborda. E ta Co-fundador y CEO di Eunoia Institute. E instituto aki ta dedica na construi emotional intelligence atrabes di ‘self-awareness’ y e maneho di relacionnan. E ta certifica como senior professional in human resources management (SPHR) by the Human Resource Certification institute. Earl a tene posicionnan clave den e departamento di Recurso Humano na Refineria Isla, Autobusbedrijf Curaçao, ABN Amro y PWC. Earl lo elabora/discuti over di e topico di inteligencia emocional.

Di dos panelista, ta orador local den persona di Jo-Anne Arends. E ta Air Service Development Manager na Queen Beatrix International Airport for di aña 2011. E ta responsabel pa implementa e strategia nan di marketing pa support e retencion y adkerimento di e servicio di aire na airport. Alabes e ta miembro di the Airlift committee y Vice-Chair di e committee Latino America. Jo-Anne lo intercambia pensamento riba change management, innovacion y performing under pressure.

E di tres y ultimo panelista cu tambe ta un local den persona di Christel Croes. E ta e Training Manager na SETAR N.V. Aruba for di luna di februari na 2004. Christel ta responsabel pa tur training y desaroyo profesional den e compania e tin conocimento y experiencia extensivo den e area di Recurso Humano. E ta miembro di ambos ATD (Association for Talent Development) y SHRM (Society for Human Resources). Christel lo duna informacion crucial pa compania nan y young professionals pa con pa focus riba e innovacion humano.

E moderador di panelistanan ta Kareline van der Linden. E ta un Business Strategy Researcher trahando den e area di di turismo. Kareline tambe tin un passion pa desaroyo personal y professional. Na aña 2015 Kareline a cuminsa cu e YOU Inc. seminar y recien, hunto cu su co-host I amiga Darice Solognier, a lansa e local radio y podcast show Career IQ.

YOU Inc. Seminar 2019 lo tuma lugar dia 25 di mei den Hyatt Regency Resort & Casino ballroom for di 9or di mainta pa 2or y mei di merdia. Registracion ta cuminsa 8or y mei di mainta. Lunch ta inclui. Rotaract Club of Aruba kier a encurashabo pa inverti den bo mes, y bin amplia bo conocemento y tin un diasabra diferente cu usual, cu lo agrega balor na bo desaroyo.

Carchinan ta obtenibel na Nature’s Discount Seroe Blanco, Palm Beach y Savaneta. Alabes por aserca tur miembronan di Rotaract Club of Aruba of contact nos via nos Instagram of Facebook page “Rotaract Aruba. Rotaract ta ofrece e posibilidad di reserva y deliver ticket tambe. Por tuma contacto cu nan pa carchi na 6614993 pa regla esaki. E prijs pa un ticket general ta 100 florin y e prijs pa un ticket di studiante ta solamente 35 cu e rekisito cu mester tin un ID di studiante valido.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici su sponsornan pa a contribui na e evento aki: Aruba Tourism Authority, SETAR N.V., Aruba Airport Authority N.V., Hyatt Regency Resort & Casino, Playa Linda, Amsterdam Manor, Elite Productions.

Nos ta wardabo dia 25 di mei na YOU Inc. Seminar 2019: “Navigating Success”

