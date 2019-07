Rotaract Club of Aruba ta presenta: resumen di impacto riba nos comunidad

Bou liderazgo di e Presidente 2018-2019 di Rotaract Club of Aruba, Ryon Dijkhoff, pa prome biaha den e 27 aña di existencia di Rotaract Club of Aruba, ta presenta un resumen di impacto den e comunidad p’e trabounan desplega na Aruba, cu ta beneficia esunnan cu mas mester di esaki. Conhuntamente cu e club y e lidernan di e proyectonan durante juli 2018 pa juni 2019, a colecta data di cada evento organisa, ayudo brinda, sponsor ricibi y producto colecta, pa asina por presenta e reporte aki.

E idea tras di e ‘info-graphic’ aki ta, pa informa e comunidad cu semper ta contribui cu Rotaract, ki impacto e club tabatin a traves di varios proyecto y iniciativa, den un resumen corto y visibel. Sin mas, no ta tur cos por splica den detaye, pero si tur cifra ta ilustra esaki. E ‘info graphic’ aki ta parti den tres seccion; un impacto den persona den cada categoria di bida: esta mucha, hoben, adulto y nos grandinan. E di dos seccion ta, unda cu a colecta data di un paar di iniciativa y ayudo brinda na nos comunidad a traves di e diferente proyectonan di Rotaract. E di tres parti ta duna un resumen monetario y categorisacion manera: fundraising, donacion monetario, donacion den sponsorships, donacion den producto, donacion den forma di descuento of yudansa, y asina na final un impacto alcansa di 200 mil florin, a traves di tur e proyectonan brinda durante e aña cu a pasa. Transparencia ta un responsabilidad y deber cu e clubnan, cu ta brinda servicio na nos comunidad mester tin, cu esunnan cu ta yuda pa sostene e proyectonan di e club, por medio di donacion monetario y di producto. Rotaract ta sumamente orguyoso di por presenta e cifranan aki y informacion na e pueblo di Aruba. Y asina ta spera di keda conta cu e sosten di e comunidad di Aruba.

Durante e aña Rotariano aki, pa prome biaha den historia Rotaract Club of Aruba a alcansa un nominacion den Rotary International den e top 5 mihor proyectonan di mundo. Nan a competi cu miles di club den e region di USA, Canada y Caribe, cu e proyecto ‘Pasa Pret cu Rotaract’, cual tabata un feria gratis pa tur mucha y nan famia na november 2018, cu a conta cu presencia di alrededor di 300 mucha y nan famia. Alabes e club den su districto di Caribe y Latino America a sa di alcansa e nivel platinum, door di organisa e proyectonan cu impacto den e comunidad di Aruba y nos regio. Un honor pa prome biaha ricibi den e historia di e club ta, cu el a keda postula na di 3 lugar den 49 club den e region Latino Americano y Caribense. Sin laga afor cu e honor brinda door di Rotary International, unda e club a ricibi pa prome biaha den historia e nivel mas halto den distincion internacional di servicio, cual ta e Rotary International Presidential Citation cu Platinum Distinction for di Barry Rasin, Presidente di Rotary International pa aña Rotariano 2018-2019.

Rotaract Club of Aruba ta un grupo di ‘young professionals’ entre e edad di 18 y 30 aña cu ta organisa varios proyecto benificiando e comunidad di Aruba. Rotaract Club of Aruba ta forma parti di e famia di Rotary International, cu ta un netwerk internacional cu tin e meta pa trece cambio positivo den comunidad rond di mundo. Rotaract ta gradici tur persona cu a contribui durante e periodo aki cu e club y e iniciativanan na beneficio di nos comunidad. Sperando alabes di por sigui conta cu e sosten di comerciante y comunidad, pa yuda esunnan cu tin mester di esaki. Un danki specialmente na prensa, cu semper ta coopera, pa asina publica nos relatonan pa informa nos comunidad. Masha masha danki.

