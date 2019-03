Rotaract Club of Aruba ta invitabo na e gran “Aruban Delights” stand na Fiesta Rotaria 2019

Rotaract Club of Aruba lo ta presente un biaha mas na Fiesta Rotaria cu nan stand di “Aruban Delights”. Fiesta Rotaria ta wordo organisa anualmente door di Rotary Club of Aruba. E aña aki Fiesta Rotaria lo tuma luga diadomingo dia 31 di Maart na e parkinglot di Stadion Guillermo Prospero Trinidad.

E “Aruban Delights” stand di Rotaract ya ta conoci caba den nos comunidad pa su variacion di pan y bolo cu e toke local. Nos lo bende un surtido amplio di diferente snacks manera pastechi y kroket. Tambe nos lo bay tin diferente pan; pan cu kroket, pan cu sanger yena, pan cu saté, batata cu saus di pinda y e tan gusta combonan. Sin laga afo sopi di oester, sopi di carni y sopi di pampuna. Den e seccion di cosnan dushi lo tin diferente bolo, dushi di lechi, cocada, cuki y mucho mas pa tur esunnan cu ta desea algo zoet. Tambe nos lo tin algo pa refresca e garganta cu batido di fruta y juice fresco. Un atencion special e aña aki ta pa contribui un tiki mas cu nos medio ambiente door di uza empake Biodegradable obtenibel localmente na Tara Eco cu a contribui cu esakinan.

Meta di e “Aruban Delights” stand ta pa recauda fondo pa asina Rotaract Club of Aruba por sigui contribui cu nos comunidad pa medio di nan multiple proyectonan anual. Tur e fondonan recauda ta bay bek pa comunidad den proyectonan manera: “Back to School” estableci na 1991, “Un P’ami, Un P’e” estableci na 2007 y “Pasa Pret cu Rotaract” estableci na 2014, “The Graduation Project: Abraham de Veer MAVO & Filomena College MAVO” estableci na 2015, “YOU Inc Seminar” estableci na 2015, “The Gift of Giving” estableci na 2016, diferente colaboracion y ayudo “hands-on” na diferente causa e fundacion manera “KWF, Fundacion Autismo, Colegio Santa Filomena, Sonrisa, Stichting SABA, Casa Cuna, Imeldahof, FPNC, Hand4Addicts, Aruba Reef Care, Orthopedagogisch Centrum Dakota, Team di Futbol U9-11 La Fama” . Proyectonan cu enfoke special na duna muchanan, tienernan y nos grandinan den nos comunidad atencion special.

Tambe lo tin e popular huki di articulo di obra di man y cos di hunga pa mucha na prijs super atractivo. Pa medio di esaki Rotaract Club of Aruba kier a invita pueblo di Aruba pa pasa na nos “Aruba Delights” stand na Fiesta Rotaria, cumpra y saboria un dushi pasaboca local y di mes manera contribui na nos comunidad.

Tambe nos kier gradici tur esunnan cu di un of otro forma ta contribui na nos causa y specialmente na Tara Eco, ASD, Mariott, Tierra del Sol, Panaderia Espiga de Oro, Ruth’s Cake, Compra, Ritz Carlton, Cupcake Garden, DYON Center, Papi’s Catering by Chef Gomes.

