Rotaract Club of Aruba cu su ultimo sesion di ‘The Graduation Project’ na Abraham de Veer School

Pa varios aña caba e miembro y boluntarionan di Rotaract Club of Aruba ta organisa diferente sesionnan motivatorio durante aña escolar pa e examenkandidaten. ‘The Graduation Project’ ta unda cu Rotaract ta stimula examenkandidaten cu diferente session cu tips practico y charlanan di motivacion durante e aña escolar, e proyecto aki a inicia na aña 2015 na Filomena College MAVO y e aña aki a wordo expandi cu Abraham de Veer MAVO.

Pa culminacion di e proyecto aki e boluntarionan a organisa un workshop cu invitadonan special, pa asina duna e ‘extra push’ net prome cu examen week a inicia.

Como invitado special tabata presente Larissa Bermudez, kende no ta un cara desconoci den nos comunidad y den e mundo di Media. Larissa a elabora mas riba su experencia propio na MAVO y e stap nan cu e la tuma despues di MAVO pa cu su trayectoria di studio. Esaki Tabata uno hopi interesante y motivante. Cu hopi atencion y interes e studiante nan a sigui Larissa su presentacion di su trayectoria di estudio y profesion, y asina a haya un imagen di opcion nan cu tin despues cu termina MAVO.

Tambe tabatin un presentacion di Rotaractor Ulrich Hermans cu a elabora mas riba ‘Traiblazers of the future’. Esaki a ensera un presentacion interactive sumamente interesante riba e topico di innovacion, trabou nan den futuro y habilidad nan necesario pa cu esaki.

Mester remarca cu e combinacion di Larissa y Ulrich a hasi e ultimo session net prome cu e studiantenan drenta nan examen final tabata uno super exitoso.

Un danki Sigur lo mester bai na e miembro y boluntarionan cu ta dedica nan tempo na e proyecto aki, como tambe maestro nan di Abraham de Veer school cu ta permiti Rotaract pa haci e proyecto aki . No por keda sin gradici Stephanie boekhouwer, Ulrich Hermans y Bjorn Vrolijk pa hasi e session aki uno exitoso! Sin laga afor nos invitado special, Larissa Bermudez, cu por cierto a bin den su tempo liber riba su fecha natal pa comparti su storia cu e studiantenan. Pa celebra esaki unrato hunto cu Larissa, tur presente a ricibi un cupcake di Rotaract Club of Aruba.

Rotaract Club of Aruba kier a desea un y tur den examenklas hopi exito y muy especial alumnonan di Abraham de Veer school y Filomena College MAVO cu a forma parti di ‘The Graduation Project’ e aña aki.

Comments

comments