Rotaract Club of Aruba cu e proyecto “You’re somebody’s type: give a little, save a life!”

Rotaract Club of Aruba conhuntamente cu Stichting Bloedbank Aruba a lansa un proyecto nobo pa e periodo binidero. Rotaract Club of Aruba a presenta e proyecto aki na Stichting Bloedbank Aruba y a sinta hunto na mesa pa wak con por ehecuta e proyecto aki na beneficio di e organisacion y comunidad di Aruba.

Cu e proyecto “You’re somebody’s type: give a little, save a life!”, Rotaract Club of Aruba kier a conscientisa y educa e comunidad di Aruba e importancia di ta un donante di sanger y tambe e proceso con pa bira un donante di sanger. Durante e lunanan binidero, Rotaract Club of Aruba lo tin diferente actividadnan pa establece e meta aki.

Den luna di September, representantenan di Rotaract Club of Aruba y Stichting Bloedbank Aruba a bishita Playa Linda Beach Resort, Universidad di Aruba y Rotary Club of Aruba pa asina comparti cu nan e importancia di duna di sanger y splica e proceso con pa bira un donante di sanger.

Durante e presentacionnan aki, personanan cu ta desea di bira un donante di sanger por a inscribi nan mes via Rotaract Club of Aruba na Stichting Bloedbank Aruba pa asina tambe inicia e proceso pa por bira un donante di sanger pa contribui na yuda y salba un of mas persona cu tin necesidad di sanger.

Ademas, Rotaract Club of Aruba ta haci un apelacion na henter comunidad di Aruba pa forma parti di e proyecto aki. Nos por planea un session di informacion pa e empleadonan di bo compania of miembronan di bo organisacion pa asina hunto nos por logra hisa e cantidad di donante di sanger na Aruba. Haciendo esaki nos por tin mas siguransa cu nos tin suficiente donante di sanger na Aruba pa henter nos poblacion conhuntamente cu Stichting Bloedbank Aruba.

Si bo persona, compania of organisacion ta desea di forma parti di e proyecto “You’re somebody’s type: give a little, save a life!, por fabor tuma contacto libremente cu Rotaract Club of Aruba na [email protected], via nos pagina di Facebook of Instagram. Tambe por aserca un miembro di Rotaract Club of Aruba pa mas informacion con pa bira un donante di sanger pa cu e proyecto aki.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici Stichting Bloedbank Aruba pa e colaboracion mutuo riba e proyecto aki.

Duna un regalo di bida, bira un donante di sanger!