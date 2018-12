Rotaract Club of Aruba cu donacion na Centro Ortopedagogico Aruba

Diamars ultimo Rotaract Club of Aruba a bishita Centro Ortopedagogico Aruba y pasa tempo cu e Hobennan aki hunto cu nan mentor. Como un extension di e Back to School project Rotaract Club of Aruba a aserca OC Dakota pa wak ki necesidad nan tin pa cu nan centro. Di esaki a wordo sugeri pa haci un donacion di articulonan pa haci sport cu e Hobennan entre otro, bala di volley, douw, mat di gym, fluit, stopwatch y bala di futbol.

Rotaract Club of Aruba ta kere den pasa tempo y duna bek na comunidad. Pa e motibo aki a organisa un atardi unda nan a combersa y pasa un rato ameno cu e Hobennan di OC Dakota compartiendo storianan y experiencia y alaves disfrutando di un dushi snack.

E Hobennan tabata hopi agradecido pa e tempo y alaves OC Dakota y e mentoren tabata hopi agradecido pa e donacion di e articulonan menciona pa asina por stimula e hoben nan mas ainda den movecion y deporte. Deporte ta sano y Rotaract Club of Aruba ta kere cu esaki ta un forma tremendo pa stimula e hoben den algo positivo pa por distrai su mes.

Orthopedagogisch Centrum Dakota ta destina pa Hobennan di 12 aña pa 18 aña cu problematica psicosocial y di cual e mayornan tin dificultad di guianan. Tin un programa residencial cu ta 24 ora y no-residencial cual ta parti atardi. Den e departamentonan di mucha homber y mucha muher, ta diferencia den candidatonan ‘open’ cu tin un poco mas libertad y ‘besloten’ cu ta mas cera. E ta depende di e gravedad y e tipo di e problema cu e hoben tin e lo wordo trata debidamente. E mission di Centro Ortopedagogico Aruba ta pa den un forma metodico trese tratamento y guia, pa den un termino mas cortico cu ta posibel e hobennan por siña e habilidadnan necesario riba diferente areanan di desaroyo. E meta final ta pa ora e hobennan sali di OC nan por ta capaz di funciona den un forma adecua y independiente den comunidad.

Rotaract Club of Aruba ta un grupo di young professionals entre e edad di 18 y 30 aña cu ta organisa varios projecto benificiando e comunidad di Aruba. Rotaract Club of Aruba ta forma parti di e famia di Rotary International, cu ta un netwerk internacional cu tin e meta pa trece cambio positivo den comunidadnan y rond di mundo. Por bishita nan pagina di Facebook, Rotaract Club Aruba, pa asina por keda na altura di nan actividadnan.

