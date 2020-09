Rotaract Club of Aruba a logra yuda 297 mucha cu material di scol

Miembro y boluntarionan di Rotaract Club of Aruba por mira atras riba un diferente pero exitoso edicion di ‘The Back to School Project.’ Esaki tabata di 28 biaha cu e club ta organisa e proyecto aki, un proyecto cu meta pa yuda muchanan den necesidad cu material di skol. ‘The Back to School Project’ ta e prome proyecto cu e club a yega di organisa desde e la wordo funda na aña 1991, y esaki a sa di bira un proyecto anual di e club.

Durante lunanan di Juli y Augustus miembro y boluntarionan a aserca comunidad pa nan donacion, sea cu articulo di skol of den forma monetario. Rotaract Club of Aruba ta contento cu e apoyo y sosten di comunidad ricibi, cual tabata uno masal e aña aki. Asina e club a logra colecta diferente articulonan di scol necesario pa por a sera un pakete completo cu a wordo entrega na muchanan cu mas mester di esaki.

E aña aki tabata uno diferente door di e situacion di COVID-19. Sinembargo esaki a sa di pusha e miembronan pa ta aun mas creativo y innovativo pa asina comunidad haya e ayudo y sosten necesario atraves di nan proyectonan. ‘The Back to School Project’ a percura e aña aki pa mas cu 280 mucha a ricibi un tas yena cu articulonan pa scol pa asina cuminsa nan aña escolar exitoso. Esaki siguramente ta danki na e donacion ricibi di comunidad, clientenan di Dyon Center y sponsornan. Sin laga afor miembro y boluntarionan di Rotaract cu a percura pa 297 pakete a ser entrega na muchanan den necesidad di diferente scolnan aki na Aruba.

Rotaract Club of Aruba a surpasa su meta pa yuda nos muchanan den comunidad y alabes a logra yuda y apoya otro fundacion nan cu nan projecto ‘Back to School’, incluyendo Fundacion Pa Nos Comunidad, Interact Club of Aruba Colegio Arubano, Mi voz ta bo voz y Futuro Briyante. Nan tambe a ricibi paketenan di Rotaract cu articulonan di scol pa asina por a yega nan meta.

Un danki grandi di curason mester bai sigur na tur miembro di Rotaract Club of Aruba, specialmente e comishon encarga pa organisa e bunita proyecto aki, boluntarionan, miembronan di Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba cu a yuda haci e proyecto aki atrobe uno exitoso. Alabes, no por lubida e gran coperacion y contribucion ricibi for di Dyon Center, Aruba Bank y Fantastic Gardens.

Nos di Rotaract Club of Aruba kier a gradici: The Lab Boutique Digital Marketing Agency, Don Taylor & Co, Impex, Giannis Nutrition Center, ACCS, Cool FM, Fresh FM, Canal 90, Heart Radio, Julie Julie, Radio Aruba, Top 95, 24 ora, Power FM, Magic FM, Caliente FM, Hits FM, Radio Galactica, Print Xpress Aruba, Rygell Isabella y Jair Vesprey pa e jingle y sin lubida tur miembronan di prensa cu semper ta sostene nos proyecto nan.

Rotaract Club of Aruba kier gradici e pueblo di Aruba cu ta sostene e proyecto aki pa mas cu 28 aña caba door di haci un donacion na un manera of otro. Hunto so nos por yuda otro den comunidad sigi bai dilanti.

Alfinal, Rotaract Club of Aruba kier desea tur studiante un exitoso aña escolar 2020-2021.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”- Nelson Mandela

Comments

comments