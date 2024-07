Dia 29 di juni ultimo a tuma lugar e instalacion di e Directiva nobo di Rotaract Club of Aruba pa aña Rotario 2024-2025. E evento a tuma lugar na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. Presidente di Rotaract Club of Aruba a scoge e tema “Creating Impact”.



A tuma lugar un reconocimento special na miembronan di Rotaract Club of Aruba pa nan “outstanding performance” durante aña 2023 – 2024. E miembro Luisa Arcila, a wordo escohi como “Rotaractor of the Year”. Alabes, a sigui cu e reconocimento pa e “Project of the Year”. E proyecto di aña a resulta di ta “Back 2 School” cual tabata un projecto unda cu ta yuda mucha nan cu un tas di scol y alabes ta organisa un dia cu actividad nan cu e un grupo selecta di mucha.Despues di esaki, Presidente saliente Shawn Lopez a duna un resumen di e proyectonan y actividadnan realisa den aña 2023-2024. Rotaract ta duna su miembronan e oportunidad pa desaroya nan abilidadnan di liderazgo y alaves yuda nos comunidad y esnan mas vulnerable. Alabes a gradici tur cu a a aporta na e proyectonan di e aña y tambe un danki special na e Directiva saliente.E anochi a continua cu e instalacion di e Directiva nobo pa e aña 2024- 2025, cuminsando cu e “pinning” di e Presidente pa e aña venidero, Karel Arends, sigui pa Luisa Arcila como Vice-President, Charelle Felix como Tesorero , Dilynn Pom como Secretaria , Kiara van Trikt como Community Service and Professional Development Director y Immediate Past President Shawn Lopez.

E Presidente nobo Karel Arends, a enfatisa riba e tema di e anja aki cu ta “Creating Impact” y cu lo enfoca riba projecto nan voluntario, crea fondo y tambe pa agrega mas voluntario na e club. E lo guia e club e anja aki pa crea un impacto positivo den nos comunidad di Aruba.

Alabes, Karel a bolbe enfatisa e vision cu a keda crea pa Rotaract Club of Aruba: “To be recognized as diverse, fun and compassionate Rotaractors, who are committed to make an impactful difference in the Aruban and international community through service, fellowship and innovation while developing future leaders.”

E tema di e anja aki pa Rotary ta “The Magic of Rotary” y e magia aki nos kier demostra den nos club di profesional nan hoben caminda cu nos lo enfoca riba crea impacto nan magico cu nos projecto y iniciativa nan durante aña.

Tambe nos ta desea di continua cu e bon relacion entre Rotary Club of Aruba y tur Interact club na Aruba. E bon relacion cu e stakeholdernan local cu ta haci tur e proyectonan posibel. Karel su meta ta pa e proyectonan comunitario cu Rotaract ta conosi p’e ta creativo, positivo y impactante pa asina yuda esnan cu mas necesidad den nos comunidad.

Rotaract Club of Aruba kier a gradici Rotary Club of Aruba y tur otro persona cu a forma parti di e anochi di instalacion aki.

Por bishita www.rotaractaruba.com, nos Facebook page y tambe nos Instagram page pa conose mas di e club y su projecto nan.