Rotaract Club of Aruba a instala Directiva nobo pa aña 2019-2020

Dia 6 di juli ultimo a tuma lugar e instalacion di e Directiva nobo di Rotaract Club of Aruba pa aña Rotario 2019-2020. E evento a tuma lugar na Divi Aruba bou di guia di e maestro di ceremonia Sunny Dodia. Presidente di Rotaract Club of Aruba a scoge e tema “Team Up” pa aña Rotario 2019-2020.

E anochi a cuminsa cu entrega di reconocimento special na miembronan di Rotaract Club of Aruba pa nan “Outstanding service performance” durante aña 2019 – 2020. A sigui na entrega e comision di e projecto “Pasa Pret cu Rotaract 2018” cu e reconocimento di “Project of the Year”, cual tabata e feria pa mucha cu Rotaract ta organisando pa di 5 aña consecutivo, unda mas cu 300 mucha y nan famia a pasa un dia alegre hunto na Club Caiquetio. Alabes, e miembronan por a vota riba e proyecto “hands on” di aña, e proyecto cu a gana esaki ta e “S.A.B.A. Runway Fashion Show” unda miembronan a guia nos grandinan durante un fashion show spectacular, conhunto cu S.A.B.A. Durante e ceremonia tambe a tuma tempo pa gradici sponsornan y otro hendenan cu yuda haci cada un proyecto durante e aña un excitoso.

Presidente saliente Ryon Dijkhoff a duna un resumen di e proyectonan y actividadnan realisa durante aña 2018-2019 y e impacto positivo cu e esakinan tabata tin pa comunidad di Aruba. E aña tabata sigur uno hopi exitoso na unda cu Rotaract a logra engrandece nan impacto den comunidad cu proyectonan innovativo y sostenibel. Alabes a realisa mas presencia internacionalmente, den red social y crece cu 9 miembro nobo. Presidente di Rotary Club of Aruba America Barrios a presenta un “Platinum Presidential Citation” di Rotary International President, Barry Rassin, na Ryon Dijkhoff y Rotaract Club of Aruba pa un aña espectacular. Ryon Dijkhoff a sigui na gradici Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba pa nan sosten y tambe a elogia tur miembro di Rotaract pa nan bunita trabao e aña aki, nan dedicacion na nos comunidad y nan entusiasmo. Manera Ryon a trece dilanti “Growth does not mean anything if it comes from a place of bad intentions, growth is meaningful if our thoughts, actions and emotions align towards the greater good”. Rotaract ta duna su miembronan e oportunidad pa desaroya nan abilidad nan di liderazgo y alaves yuda nos comunidad y esnan mas vulnerabel. Alabes a gradici tur cu a aporta na e proyectonan di e aña y tambe un danki special na e Directiva saliente.

E anochi a continua cu e instalacion di e Directiva nobo pa e aña 2019- 2020, cuminsando cu e “pinning” di e Presidente pa e aña venidero 2019-2020, Diantha Boekhouwer, sigui pa Tiana de l’Isle como Vice-Presidente, Shawn Lopez como Tesorero , Katinka van der Putten como Secretaria , Amedée Wever como Club & International Service Director , Stephanie Buckley como Community Service and Professional Development Director y Immediate Past President Ryon Dijkhoff.

E Presidente nobo Diantha Boekhouwer, a enfatisa cu tur Rotaractor ta un mundo riba nan mes, pero cu hunto lo “TEAM UP” pa realisa un aña estelar. Y asina, esaki ta e vision cu lo guia e tema di e club pa e aña aki: “TEAM UP”, cu ta fit cu e tema di e Districto 7030, “Excellence Through Quality”, y e thema di Rotary, “Rotary Connects the World”. Alabes, Diantha a elabora ariba e 3 obhetivonan pa e aña 2019-2020, cual ta mas iniciativa “hands on”, unda miembronan lo brinda mas servicio den communidad, “foster fellowship” y “empowering youth”. Diantha ta desea di engrandece e presencia di Rotaract Club of Aruba den e Districto 7030, cumpli cu e rekisitonan di Rotary Internacional y di e Districto 7030, y tambe continua cu e bon relacion entre Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba. Pa prome biaha den historia, 3 Presidente femenino lo dirigi e famia Rotario pa aña 2019-2020, esta América Daryanani-Barrios Presidente di Rotary Club of Aruba, Diantha Boekhouwer Presidente di Rotaract Club of Aruba y Sufi Wadhwani Presidente di Interact Club of Aruba. Finalmente, Diantha lo kier sigui cu e bon relacion cu e socio nan cu ta haci tur e proyectonan posibel.

Como Presidente di e club den e aña binidero, Diantha su meta ta pa e proyectonan comunitario cu Rotaract ta conosi p’e ta mas amplio pa asina yuda esnan cu mas necesidad den nos comunidad. Esaki ta bai man den man cu e tema di “Team Up”, unda e ambicion ta pa nos bini hunto como pais, comunidad, y club.

E miembronan di Rotaract Club of Aruba no a sinta keto, y a cuminsa prepara pa nan proximo proyecto “Back to School”. Esaki lo ta di 27 aña cu Rotaract Club of Aruba lo ta colectando productonan di scol pa yuda muchanan di menos recurso cuminsa un aña escolar exitoso. Miembronan y boluntario di club lo ta na Dyon Center dia 20 di juli y 27 di juli di 9:30 AM pa 1:00 PM. Nos ta invita comunidad di Aruba pa aporta na e bunita proyecto aki.

Bishita nos Facebook page: Rotaract Club of Aruba pa mas informacion of e-mail nan na [email protected]

Rotaract Club of Aruba kier a gradici Rotary Club of Aruba y tur otro persona cu a forma parti di e anochi di instalacion aki, y ta desea e directiva nobo hopi exito.

Comments

comments