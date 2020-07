Rotaract Club of Aruba a inaugura e hunta di directiva pa aña 2020-2021

Rotaract Club of Aruba a inaugura diasabra 27 juni 2020 e hunta di directiva pa aña 2020-2021. E momento importante aki a tuma lugar den presencia di miembronan, coach di e club, Rotarionan, Interactors y famia.

Rotaract ta un organisacion internacional pa hobennan cu ta promove liderazgo, con pa ta un ciudadano responsabel, curasha standard halto di etico den negoshi y promove pas na mundo. Tin alrededor di 165 mil miembro cu ta forma parti di 7 mil club den 151 pais rond mundo trahando hunto pa “make things happen.”

Rotaract Club of Aruba a wordo crea dia 1 di december 1991 y por conta awe cu 31 miembro activo cu ta bini hunto pa crea un impacto positivo den nos comunidad.

Ora COVID-19 a toca, e la afecta y conecta nos den un manera nunca antes. E club mester a siña adapta na un situacion nobo pa asina yega na yena e necesidad nobo den comunidad, mirando cuanto ja caba a sufri durante e pandemia. Rotaract Club of Aruba ta contento pa por yuda alivia esaki un tiki durante e temponan aki.

E club kier felicita president saliente, Diantha Boekhouwer, pa un aña sobresaliente unda e tabata un lider ehemplar y pa inspira e club pa pensa kico e comunidad di Aruba mas mester y bira e necidad den accion.

Na mes momento, e club ta contento pa anuncia e presidente nobo pa aña 2020- 2021, Tiana de l’ Isle. Tiana ta reconoce e retonan unico cu e aña aki ta trece cune. E ta opta pa mira e retonan aki como oportunidad pa ta creativo y inovativo p’asina por impacto positivo y duradero den nos comunidad.

E tema di Rotaract Club of Aruba pa e aña 2020- 2021 ta “Hand in Hand”. E tema aki ta vital y ta tuma un nificacion nobo den e situacion presente. E ta representa e objecto general pa colabora y uni a pesar cu nos diferencianan, p’asina logra nos obheto comun: pa trece caombio positivo, un individual cada bes.

Presidente Tiana ta orguyoso pa presenta e otro miembronan cu ta forma hunto cune e hunta di directive di Rotaract Club of Aruba pa aña 2020-2021:

Mr. Björn Vrolijk – Vice President

Miss. Melitza Koolman – Secretary

Miss. Charelle Felix – Treasurer

Miss. Roslaine Everon – Director of Community Service

Miss. Katinka van der Putten – Director of Club Service & Professional Development

Miss. Illana Hoffer– Director of PR & International Service

Mrs. Diantha Boekhouwer– Immediate Past President

Fundeshi di Rotaract ta “service above self” y bini hunto pa por logra cosnan great. Rotaract Club of Aruba ta ansioso pa sigui cu e espirito aki den e aña nobo.

Comments

comments