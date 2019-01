Rotaract Club of Aruba a clausura 2018 dunando bek na comunidad di Aruba

E team dinamico di Rotaract Club of Aruba a clausura aña activo den comunidad. Den luna di december Rotaract Club of Aruba a duna tempo, donacion y asina contribui pa un temporada di fin di aña feliz pa diferente grupo den nos comunidad. Un donacion di 30 bala di futbol na e ekiponan U-9 y U-11-2 Sportvereniging La Fama. Den presencia di Vice Presidente di Rotaract club of Aruba, Diantha Boekhouwer, a entrega dia 19 di december e materianan cerca e club. Por medio di e donacion aki Rotaract Club of Aruba ta contribui na sostene deporte pa un bida sano y activo di e hungadonan di futbol y alabes sostene e grupo di boluntario di SV La Fama cu ta haci posibel tur siman pa e muchanan aki ta den movecion y feliz.

SV La Fama

Prome cu a clausura 2018 e team dinamico di Rotaract Club of Aruba tabata activo y a contribui na e concierto di Musica Ta Bida organisa pa Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba dia 16 di december unda nos grandinan a disfruta na Centro Kibrahacha di un atardi cu Musica di Pasco en bibo y dushi snacks den un esfera y decoracion di fin di aña. Tambe Rotaract Club of Aruba a uni cu Rotary Club of Aruba y asina pa varios aña caba ta haci un celebracion di fin di aña cu tur e miembronan di Sonrisa. E mainta tabata yena cu alegria cu aguinaldo y dushi cuminda pa tur presente.

SABA Musica ta Bida

Rotaract ta kere den traha hunto y p’esey nan a colabora cu e fundacion Hand 4 Addicts cual a wordo funda na aña 2017. Na aña 2016 ora cu Rotaract Club of Aruba a celebra su 25 aniversario na Aruba nan a cuminsa cu e proyecto pa yuda un adicto den temporada di Pasco unda nan tabata entrega un hemchi cu articulonan higienico y alabes cuminda pa e grupo aki den nos comunidad. E aña aki nan kier a haci esaki mas structura y pa e motibo ey a join cu Hand 4 Addicts cu ta yuda e grupo aki den comunidad structuralmente tur luna.

Hands 4 Addict

Conhuntamente cu Interact Club of Aruba nan a organisa “The Gift of Giving: Pasco cu un Adicto”, unda Interact Club of Aruba a colecta na Ling & Sons Supermarket un paar di siman pa e causa aki. Aparte di esaki tambe Rotaract a organisa un “clothing drive” en colaboracion cu Vintage Vixen pa asina colecta articulonan di bisti segunda mano den bon condicion for di e pueblo di Aruba. Nan a ricibi hopi donacion y asina a reparti esakinan entre Fundacion pa Nos Comunidad y pa Hand 4 Addicts. Alabes nan a prepara en colaboracion cu Hand 4 Addicts, famia y amistad un plato di cuminda di Pasco pa e adictonan. Conhuntamente cu e evento di tur luna unda Hand 4 Addicts ta zorg pa nan ricibi un corte di cabey, facilidad pa nan por baña y cambia paña a sigura cu Pasco cu un Adicto tabata un exito dia 23 di december ultimo. Rotaract Club of Aruba kier a extende palabra di gradicimento na tur cu a haci nan donacion pa e causa aki, sin Boso esaki no ta posibel, masha danki.

Interact Club of Aruba

Pa finalisa, manera cu Desmond Tutu a yega di bisa: nos humanidad conhuntamente ta dependiente di reconoce humanidad den otronan. Un feliz 2019 den nomber di Rotaract Club of Aruba pa henter e pueblo di Aruba, ban sigui yuda un otro pa asina nos por sigura un comunidad mas uni y fuerte.

Comments

comments