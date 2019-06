Rotaract Club of Aruba a brinda ayudo na United Nations

Durante e conferencia di ACURIL (Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries) cu a tuma lugar na Aruba e aña aki, Rotaract Club of Aruba a brinda un man na United Nations Information Centre of the Caribbean (UNIC).

Rotaract Club of Aruba ta kere den e Sustainable Development Goals cu ta e yamado universal pa tuma accion riba areanan manera cambio di clima, disigualdad economico, innovacion, consumo sostenibel, paz y husticia entre tur e otro prioridad. Tur e SDG’s ta conecta cu otro, mayoria bes e exito di un di nan ta conecta y asina resolve problemanan den un di e areanan di un otro Sustainable Development Goal.

UNIC a aserca e Presidente di Rotaract Club of Aruba pa brinda un ayudo na e SDG stand pa ACURIL, sin duda algun Rotaract a sa di brinda un man na e stand di “leave no one behind” en relacion na e Sustainable Development Goals. E representante di UNIC Lindy-Ann Edwards a intercambia un obsekio na e team di Rotaract. Na mes momento e Presidente di Rotaract a obsekia un pin di e tema Rotariano di aña 2018-2019 “be the inspiration”, esaki a wordo bunita combina cu e pin di United Nations di Lindy-Ann.

Rotary y United Nations ta comparti hopi den historia den traha mundialmente pa paz y alaves adresa problemanan humanitario rond di mundo. Di April pa Juni 1945 50 nacion a atende e United Nations Conference on International Organization na San Francisco. Rotary International tabata un di e 42 organisacionnan invita pa sirbi como consultants na e conferencia aki.

Awendia Rotary como e unico organisacion no gubernamental, tin e status mas halto ofreci door di United Nations su Economic y Social Council pa consulta cu nan, e board di conseho aki ta controla diferente agencianan specialisa di United Nations. Tin hasta un ‘Rotary Day’ na United Nations na Geneva Switzerland tur aña unda cu UN ta celebra e vision pa paz y ta subraya e actividadnan critic humanitario cu Rotary y UN ta lidera rond di mundo.

Rotaract Club of Aruba ta forma parti di e famia di Rotary International, cu ta un red internacional cu tin e meta pa trece cambio positivo den comunidad y paisnan rond di mundo.

