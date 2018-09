Rotaract a organisa e di 26 edicion di ‘Back to School’

Rotaract Club of Aruba a organisa e di 26 edicion di: ‘Back To School’. Un dia yena cu actividadnan dibertido y educativo

Miembro y boluntarionan di Rotaract Club of Aruba por mira atras riba un otro exitoso edicion di e proyecto ‘Back To School.’ Esaki tabata e di 26 biaha cu e club ta organisa e proyecto aki, un proyecto cu meta pa prepara muchanan di famia cu menos recurso riba un exitoso aña escolar. Alabes e proyecto ta enfoca pa ofrece e muchanan un dia educativo pero tambe recreativo. ‘Back To School’ ta e prome proyecto cu e club a yega di organisa tempo cu e la wordo funda y a keda organisa esaki tur aña cu a sigui.

Durante lunanan di juli y augustus miembro y boluntarionan ta aserca comunidad pa nan donacion. Asina aki e club ta logra colecta diferente articulonan di scol necesario pa por sera un pakete completo cu ta wordo duna na muchanan cu mas mester di esaki. Aditionalmente, e grupo encarga pa organisa e proyecto ta organisa un dia cu ta ambos dibertido y educativo pa e muchanan.

E aña aki a opta pa organisa un dia placentero rond di e tema di sostenibilidad pa hoben entre 12 y 14 aña. E dia a cuminsa cu un bon desayuno na De Palm Pier sigui pa un paseo riba e semi-submarine di De Palm Tours. Durante e trip aki e muchanan a siña hopi over di e mundo marino, historia di e famoso shipwrek, SS Antilla, y por a disfruta di e bunita bista bou lama.

E dia a sigui na Villa Kamay Hills unda e muchanan por a landa y hunga den pool. Miembro di Rotary Club of Aruba Diego Acevedo a duna un presentacion riba sostenibelidad splicando e importancia pa proteha e bida maritimo y nos medio ambiente. Algo nobo e aña aki ta e colaboracion cu Kok Optica unda a opta pa duna e muchanan un chekeo di wowo y yuda esunnan cu mester un bril yega na uno. Como recuerdo di e dia aki, cada hoben por a saca potret den e photobooth di DAC.

E exito di e proyecto aki ta danki na e miembro y boluntarionan cu a logra colecta suficiente articulo pa prepara 23 tas. Cada mucha presente a ricibi un tas yena cu articulonan pa scol y tambe jeans, uniform, keds, reusable water bottle y un care package pa nan cuminsa nan aña escolar exitoso. Adicionalmente, cu e donacion ricibi di e clientenan di Dyon Center y sponsornan, e club a logra 52 pakete extra cu a wordo parti bou di otro muchanan den necesidad.

Un grandi di curason mester bai sigur na tur miembro, specialmente e ekipo encarga pa organisa e proyecto aki, boluntarionan, miembronan di Rotary Club of Aruba y Interact Club of Aruba cu a yuda haci e proyecto aki atrobe uno exitoso. Alabes, no por lubida e gran coperacion y contribucion ricibi for di Dyon Center, De Palm Tours, Kok Optica, Alfresco, Super Shopping, Totto, Stern Automotives, Trash by Ronchi, K&G Fashion & Craft Boutique, De Wit & Van Dorp Stores, Aruba Aloe, Thiel Corporation, Caribbean Identity Compliance & Consultancy, Red Sail Sports, Medical Center Keito – dr. Hertogen, Super Food, Bright Bakery, Manrique Capriles, Romar Trading, Compra NV, Op = Op, Shoebaloo, Strawberry Styling, Pico Bello, Martijn Trading, Photo booth by DAC, ASD, Diego Acevedo, 44 Graphics, Guardian Group, Villa Kamay Hills, Tyron Dijkhoff, MIGÉ entertainment, ArubaWorks, Aruba Fantasy Tours, La Comodidad N.V. y tur famia, amistad y comunidad cu a coopera.

Rotaract Club of Aruba kier gradici e pueblo di Aruba cu ta sostene e proyecto aki pa mas cu 26 aña caba door di haci un donacion. Alabes, Rotaract Club of Aruba kier desea tur studiante un exitoso aña escolar 2018- 2019.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”- Nelson Mandela

