Roslin Vrolijk candidato pa posicion den Hunta di Directiva di Camara di Comercio

Dia 12 di December 2017 proximo, entre 9:00 am – 12:00pm lo tin eleccion na Camara di Comercio unda cu comerciantenan por bin y vota pa nan candidato pa e posicion di Klein y Groot Bedrijf.

E aña aki Camara di Comercio tin un candidato hoben dinamico y cu experiencia cla pa forma parti di e hunta di directiva di Camara di Comercio pa e posicion di Groot Bedrijf.

Roslin Gerella Vrolijk tin 31 aña di edad, e tin 10 aña di experiencia den negoshi y comercio di Aruba. Na anja 2007 e la habri su prome negoshi den Oranjestad cu yama Fabulous, na aña 2014 e la habri su di dos negoshi cu yama Gerella By Design. Na aña 2015 e la gradua cu su Bachelor Degree in Practical Ministry for di Kingdom Leadership Institute y tambe a sali e studiante di honor di Class of 2015. Na aña 2016 e la sobresali ariba plataforma internacional den e Global Entrepreneurship Week como e miho storia inspirativo di Young Entrepreneurs den Caribe. Resaltando su experiencia den comercio y su pasion pa negoshi. Tambe tawata invitado na IDEA su workshop pa comparti su Storia di Exito cu otro comerciantenan presente. Den anja 2017, Roslin Gerella Vrolijk tawata ariba diferente plataforma nacional y colaborando cu otro organisacion pa eherce comercio na Aruba. E la a forma parti di e Hackathon organisa pa Camara di Comercio, tawata den entrevista cu Layhing De- Kort Yee den Cornerstone Economics, tawata ariba Young Entrepreneurship Platform na Magic cu Erin Croes. E la funda un organisacion na September ’17 di hende muhe cu yama PROPEL WOMEN ARUBA. Y por ultimo tawata un di e orador invita den e Annual Women Business Event di Camara di Comercio dia 15 November’17.

Roslin Gerella Vrolijk, actualmente ta un candidato oficial pa Negoshinan Grandi (Groot Bedrijf) pa asina forma parti di e hunta di directiva nobo di Camara di Comercio. Roslin Gerella Vrolijk, ta pidi tur comerciante cu tin un Groot Bedrijf na Aruba. Bin dia 12 di December na Camara di Comercio y vota pe.

E ta conta cu bo sosten y voto.