Roslin Vrolijk, candidato pa hunta di directiva di Camara di Comercio

Roslin Gerella Vrolijk ta un candidato oficial pa forma parti di e hunta di directiva di Camara di Comercio representando Groot Bedrijf pa aña 2018.

E tin un vision cla pa su trabounan cu e lo kier haci pa comercio di Aruba. Su area di enfoke ta Business Education y Mainstreet. E kier invita tur comerciante, director y proxys di diferente compania na Aruba pa bin Diamars dia 12 December, 2017 for di 9 or di mainta te cu 12 or di merdia na Camara di Comercio pa bin y vota pa su persona.

E ta spera di por conta cu boso voto y boso sosten, pa asina hunto por trece e cambionan necesario den e comercio di Aruba.