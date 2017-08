Dialuna awo, 7 di Augustus lo tin otro Rosario Bibo na Kapel di Alto Vista cuminsando pa 7 or y mey di anochi.

Tur luna ora tin luna yen, e comision organisado ta tene un Rosario Bibo na Alto Vista. E custumber aki ta conta cu asistencia di hopi hende den nos comunidad. Ta resa pa amor den cada hogar, pa exito di e hobennan na scol, pa exito na trabou.

Tambe lo uni den orashon pa tur enfermo, esnan bandona y tur otro persona cu mester di orashon pa sanacion na alma y curpa.

Cada persona por presenta su intencion personal of tambe un intencion general.

Comision organisado ta invita un y tur pa asisti na otro Rosario Bibo dialuna 7 di Augustus pa 7 or y mey di anochi na kapel di Alto Vista.