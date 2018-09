Rosario Bibo na Alto Vista

Dialuna 24 di september lo tin otro Rosario Bibo pa 7 or y mey di anochi na kapel di Alto Vista.

Cada persona por presenta su intencionnan personal of tambe pa resa pa nos dushi Aruba y su hendenan. Pa paz y amor reina den cada hogar pa nos por tin famianan feliz unda e hobennan ta lanta cu cariño y respet pa otro y pa nan prohimo.

Mama Teresa di Calcutta a yega di bisa: ‘Si nos kier logra paz den mundo, bay cas y stima bo famia’. Si den cada famia ta reina paz, anto mundo lo no conoce criminalidad, guera, drogadiccion etc. Y Hesus tambe ta bisa ‘Unda dos of tres ta reuni den mi nomber, ey lo mi ta’.

Pues tur hende ta keda cordialmente invita pa reuni na kapel di Alto Vista y pidi Birgen di Alto Vista, patrona di Aruba pa intercede pa paz y amor den cada cas di famia.

