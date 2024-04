Rosana a kere cu ela yega bek su departamento pa sigui traha trankil pero na luga di esey ela topa cu sorpresa grandi di mira su famia, diferente colega y Hunta di Directiva presente. Mientras ela bay magazijn coleganan a decora y prepara pa ora e yega bek topa cu e bunita sorpresa aki cu a lage emociona y sin palabra.



Prome palabranan cu a uza ora di e nombracion ta: “Sin Rosana e departamento no ta draai.” Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta reconoce un colega cu a resalta y pa luna di maart Rosana Klepper, secretaria di departamento di cuido A2 a sali empleado di luna.Tur colega cu bo puntra lo bisa cu Rosana ta un tremendo teamplayer. E tin contact cu tur hende y na mita di bo palabranan ya caba e sa kico e tin cu haci. E ta traha super bon cu su coleganan sin importa cua disciplina of departamento. Tur hende ta durf di puntra Rosana cualkier cos, sea cu ta colega, bishitante, pashent of colega di otro departamento. Rosana ta un persona trankilo cu semper un trato excepcional cu hende ta sinti nan mes bonbini.Ademas, Rosana mes ta tuma iniciativa y ta puntra si por yuda cu algo. E ta duna bon splicacion y si e no sa e contesta e ta busca esaki mas lihe posibel. E tin bon comprension y semper ta purba yega na solucion, hasta den su tempo liber.Durante e pandemia di COVID, e candela cu a surgi na HOH, y durante mudamento di e departamento su profesionalidad a resalta. E ta para cla y dispuesto pa yuda cu cualkier cos sigurando cu tur trabou ta keda completa prome cu bay cas y hasta ta dispuesto pa bin den su tempo liber pa trabounan keda cla. E ta un colega cu sa kico e mester haci y con.

Ademas, e semper sa inmediatamente ken pa acerca pa por yud’e y cu kico. Su ehecucion di trabou ta tremendo y na ora. Nada mester wordo ripiti. E ta informa y involucra esnan cu mester y sa tur proceso di trabou fe su cabes. E ta un persona stricto, confiabel y ta tene su mes na confidencialidad. Su coleganan no gusta ora Rosana tuma liber. E ora pa logra regla cosnan e ta dura mas largo y e departamento no ta draai manera normal. Ora e no t’ey tur hende ta puntra: Unda Rosana ta?

Rosana a demostra di ta un sosten grandi pa su departamento y su nombracion sigur ta demostra e balor cu e tin pa HOH y merecidamente e ta empleado di luna. Hunta di Directiva, management y coleganan ta hopi contento di tin Rosana den e team. Pabien Rosana cu e tremendo reconocemento aki!