Rosalinda Boekhoudt (CURPA): E 10 rekisitonan minimo pa un bon funcionamento di camber di integridad di Aruba

Den e ultimo tempo nos por a tuma nota di varios publicacionnan encuanto e Bureau y Camber di Integridad . Nos ta di opinion cu no tin nodo di un Bureau di Integridad bou di un Minister pero cu por limite na un Kamber. Cu mester cumpli minimalmente si cu e siguiente 10 rekisitonan pa e por funciona:

1. Independencia di 100%

Camber mester ta un organo completamente independiente, un asina yama zelfstandig bestuursorgaan. Tambe nos ta pensa cu lo mester duna e organo ki y esun di Ombudsman y Klokkeluiders un caracter permanente door di hancra tur tres den e areglo di estado di Pais Aruba den capitulo 4.

2. Proceduranan administrativo y resultadonan transparente

Mester tin proceduranan bon describi y transparente fo’i comienso te na final. Tambe mester publica tur e resultadonan estadistico y e status di e meldingnan.

3. Dialogo y conscientisacion Nacional

E representantenan di e pueblo ta un refleho den spiel di e pueblo. Pues integridad no ta cuminsa na parlamentarionan, ministronan y ambtenaarnan integro pero na un pueblo integro cu ta vota pa lidernan na un manera integro sin spera fabornan personal di nan gobernantenan. Pues conscientisacion y dialogonan over di Integridad tin tuma luga riba un nivel nacional na cas y na scolnan.

4. Promocion din integridad ariba un base integral na nivel di Trias Politica

E Integridad mester wordu promovi riba un base integral. Pues no mester concentra solamente riba e integridad den e aparato gubernamental, pero tambe riba e integridad di e parlamentarionan (poder legislativo), e huesnan (poder hudicial). Y hasta ariba e integridad di e periodistanan/reporteronan, e asina yama di 4 poder. Paso al fin y al cabo reporteronan integro cu ta promove integridad den un sociedad ta watchdogs, no lapdogs di esunnan cu ta bid mas placa.

5. Posibilidad pa entrega keho contra e funcionario di Camber di Integridad mes

6. Principio di “Lead by example”

Parlamentarionan y Ministernan mester duna e bon ehempel. No por ta cu ta bay tuma medida contra e ambtenaar chikito mientras tanto tin un parlamentario cu ta sinta kibra ley door di sinta puf marihuana. Ley mester conta pa un y tur. Si no haci’e anto no por papia di Integridad.

7. Garantia di anonimidad, proteccion debido y recompensacion pa Klokkeluiders a base di un porcentahe di placanan confisca

Den un comunidad chikito ki mester tin e posibilidad pa entrega keho anonimo y garantia ariba confidencialidad.

. Y sin e debido proteccion lo no tin notificacionnan (melding). Por pensa por ehempel riba un prohibicion pa kita e klokkeluider foi trabou durante e investigacion y un aña despues cu a convlui cu e keho tawata hufistica. Y pa motiva e notificacion por duna un porcentahe di e placanan recupera fo’i di practicanan ilegal of corupto.

8. Ley Ombudsman mester tin “djente” cu autorisacionnan y sancionnan

9. Subsidio di financiamento di partido politico door di gobierno

10. Evita e uzo di grabacionnan cu ta viola e Codigo penal y/of leynan di privacidad

Tin cu tene na cuenta cu p.e. grabacionnan di un combersacion sin participacion ta castigabel den e Codigo Penal. Y cu tin luganan cu no ta permiti di graba hende cu celular of dronenan.

Den largo plazo ta recomenda tambe pa usa e “toolsnan” tambe di e “United Nations Anti-Corruption Toolkit”.

Sinembargo e filosofo Tacitus a yega di bisa cu mas corupto e estado ta, mas leynan e tin. Pues nos ta di opinion cu e integridad tin cu cuminsa na e pueblo mes. Integridad kiermen scoge pa bo accionnan riba norma y balornan luga di bo beneficio personal. Asina ta ban puntra nos mes prome e si nos kier haci algo a base di normanan òf cumbinencia. Y siña nos yiunan pa haci e mesun cos. Paso e grado di e Integridad awe ta determina e grado di Integridad y beneficionan di mañan.

