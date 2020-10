Ronny Maduro ta duna su banda di un noticia publica den media

Te cu e dia di awe mi no a ricibi ningun notificacion cu mi ta wordo considera como un sospechoso den e caso penal ‘Flamingo’. Tampoco te cu e dia di awe ni Landsrecherche, RST of Cuerpo Policial di Aruba a tene un inval na mi cas of oficina. Ta di lamenta cu 24ora.com ta busca sensacionalismo y publica un articulo cu contenido eroneo sin a trata di verifica e informacion prome cu publica esaki. E publicacion eroneo di 24ora.com no solamente tin consecuencia pa mi persona, sino e publicacion ta inhustamente afecta mi famia tambe. Innecesariamente mi nomber ta wordo lastra den (social) media pa via di e articulo aki. Esaki ta un dolor enorme pa mi famia mas ainda cu 24ora. com ta publica informacion incorecto.