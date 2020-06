Ronella Tjin Asjoe Croes ATA: Splicacion amplio kende tin test y of paga seguro ora di yega Aruba

Sra Ronella Tjin Asjoe Croes di ATA a indica cu preparacionnan ta tumando luga pa reapertura di nos frontera, tin rekesitonan vigente y esakinan a wordo elabora algun biaha caba y ta vigente pa vuelonan cu ta drentando desde 1 Juli 2020. No ta habri solamente pa Boneiro y Curacao y e exigencianan ta cambia entrante diaranson. E prome vuelo comercial internacional cu ta stipula pa drenta Aruba 5 Juli 2020, a elabora ampliamente riba e inmigracion online y e seguro cu ta rekeri pa viaheronan. Sra Ronella a menciona cu tin hopi pregunta riba e seguro pa esnan cu ta biaha pa Aruba y residentenan di Aruba p.e kico ta pasa cu e studiantenan Arubiano nan tambe tin cu paga e seguro of ta drenta pregunta como residente na regreso di biahe tin cu test tambe ta preguntanan cu a bin dilanti sra Ronella Tjin Asjoe Croes a menciona.

Ora papia riba e tres aspecto cardinal, e.o cu ta e parti di plataforma inmigracion online, cu ta un declaracion di salud, esei no ta vigente como un rekesito pa completa pa miembronan di tripulacion di companianan aereo of miembronan di personal di companianan aereo cu ta drentando Aruba, pa nan tin otro set di protocol vigente, pero mester corda cu tur aerolinea mes tin nan protocol di cual Aruba ta exigi pa presenta tambe y ta comparti cu e departamento di aviacion civil. E declaracion di salud cu ta riba e plataforma di inmigracion online no mester wordo completa pa esnan cu ta den transito cu no ta drenta Aruba y ta pasando via Aruba pa continua pa un biahe, e test. Manera a indica na varios ocasiona Aruba su maneho ta di 100 % test pa por cumpli cu esaki ta duna e consumidor bishitante pero tambe como residentenan pero ta brinda dos opcion por tuma esaki prome cu bishita Aruba of tin cu haci e test na yegada. Sra Ronella a menciona kende ta exclui di e aspecto aki, conforme di e protocol aki ta miembronan di tripulacion aereo, muchanan bou di 15 aña conforme diferente regulacion internacional, esnan cu ta biaha pa un par di ora na Aruba y ta bay bek su pais y esnan cu ta pasa di transito cu no ta drenta Aruba, esaki ta e categoria cu no ta pasa e test.

Sra Ronella a menciona cu como residente di Aruba nos tin cu test, nos no ta exclui di e rekesito aki y tin cu bishita e plataforma online prome cu regresa Aruba y eynan bo ta haya e opcion di pone bo resultado negativo of tin cu haci test na Aruba. Conforme diferente splicacion cu departamento di salud publico a trece dilanti defacto como residente nos ta carga hopi risico di por pega otro cu e virus.

Kende ta exclui di e seguro

Residentenan di Aruba y residentenan di Curacao y Boneiro. E otro grupo ta e studiantenan di Aruba cu ta studia afo, claro semper ta recomenda como residente y studiante pa zorg pa tin bo seguro na ordo. Muchanan bou 15 aña, tin otro stipulacion pa nan cu nan mester paga 10 dollar pa ora di bishita mayor tin cu paga esaki y no ta mara na e duracion di e estadia, unda un biaha so ta paga e suma aki. Esnan cu ta biaha algun ora pa Aruba, diplomatico, y di transito y miembronan di servicio militar Hulandes.

