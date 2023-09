E siman aki a yega hopi stakeholder internacional pa topa cu esunnan local, pa hunto atende e Aruba Global Travel Conference. Ta un evento den cual Aruba Tourism Authority ta repasa e aña, anticipa otro aña, señala e retonan y oportunidadnan den e industria di turismo. Di e forma aki ATA, siendo e motor di nos turismo, ta alinea cu tur partner pa hunto nos percura pa mas desaroyo, crecemento y mehoracion di nos producto.

“Mi ta emociona pa ta para dilanti boso awe, mientras nos ta continua nos trayectoria exitoso den e mundo di turismo. E evento di e aña aki ta extra special pa hopi motibo, pero e mas notable ta cu e ta marca un momento historico pa nos organisacion y pa nos destinacion. Pa prome biaha den historia, nos ta akinan hunto, uniendo tres di nos mercadonan clave, esta Norte America, Latino America y Europa den un solo conferencia”, tabata palabranan di Chief Executive Officer di Aruba Tourism Authority, Ronella Croes.

“Mirando bek, nos ta sinti sumamente orguyoso pa e logronan durante añanan anterior. Pa aña 2023, nos ta premira cu entradanan di turismo (tourism receipts) lo mira un aumento significante, y ta proyecta pa cera aña 2023 cu un amuento/crecemento di 21%. Ademas, e cantidad di yegada di bishitantenan global lo surpasa nivelnan di 2019, y pronosticonan ta indica un crecemento di 10% na final di 2023, compara cu aña 2022”

Hunto cu esaki, Ronella Croes a anuncia cu e plan y presupuesto di ATA pa aña 2024 ta cla y aproba. Den e siguiente dianan lo present’e na Minister di Turismo. Ta premira cu otro aña lo bira un aña record pa turismo, tanto aereo como di crucero, surpasando tur otro record di pasado.

Den e plannan pa otro aña a pone extra atencion pa tendencianan pa tene cuenta cu ne, incluyendo esunnan local, manera pone extra atencion riba nos siguridad. Un otro tendencia ta e cantidad di cambernan di hotel cu lo bin extra door di hotelnan cu ta keda cla y proyectonan na caminda y sin lubida e aspecto laboral cu esaki ta bin cu ne. Pa cu ampliacion di acomodacionnnan, esaki ta un echo, como tal lo mester optimalisa oportunidadnan y mitiga impacto, impacto riba nos medio ambiente y naturalesa, pero tambe e influencia di posibel importacion di trahado, cu tur efecto social, riba nos sistema di educacion, vivienda, siguridad, salubridad, etc.

Pa loke ta e aspecto laboral mester enfoca riba solucionnan pa cu scarcedad di hende pa traha, pero tambe mester enfoca riba e entrenamento debido. Por ultimo, e tema di capacidad di carga y e balansa necesario tambe a bin dilanti tambe.

A repasa un gran cantidad di esfuerso andando pa eleva, embeyece y actualisa e producto turistico di Aruba. Teniendo cuenta cu e puntonan menciona cu por bisa no ta puntonan cu ta Aruba so ta experiencia. Mas bien a reconoce cu Aruba ta pasa den retonan similar cu otro destinonan y a enfoca riba e atencion cu ta pone riba esaki y e accionnan cu ta tuma.

A para keto na e rol di ATA y importancia di mantene un maneho solido. Mester salvaguardia e modelo di organisacion di ATA y no risca pa impacta esaki negativamente. Mirando cu tin reto otro aña, ta anticipa cu turistanan no lo bay gasta manera a haci despues di pandemia. Ta premira cu e situacion lo normalisa.

Aruba Tourism Authority ta contento di por sigui aporta na e crecemento economico di nos pais. E reunionnan a bay bon y tur hende ta riba e mesun liña pa hunto nos sigui hiba Aruba na e siguiente nivel di desaroyo. Teniendo na cuenta cu un desaroyo exitoso di turismo ta ancra den e modelo di “High Value Low Impact Tourism Model”. Aki ta caminda cu e cuatro aspectonan mester ta den balansa, esta e calidad di bida di e residente, calidad di e experiencia di e bishitante, proteccion y conservacion di nos naturaleza, y contribucion economico na e sector turistico.