Ronella Croes (ATA): “ATA tin un maneho ora di sponsor un evento”

Mirando cu tin un mal contento pa loke ta sponsor di un evento deportivo a aserca CEO di ATA, Sra. Ronella Croes pa asina puntra e otro banda di medaya, di con ATA ta midi e procesonan ora di sponsor un evento pa Aruba.

E proceduranan na ATA, e maneho di peticion pa loke ta trata sponsorship, pa loke ta trata eventonan cu ta bin Aruba, tur ta pasa den un procedura na ATA, caminda cu nan a bira hopi mas estricto ultimo añanan basa ariba experiencia.

Tin un comision na ATA cu ta evalua sponsorship y ta evalua eventonan. E evaluacion ta bay conforme di un maneho ya stipula. Tin diferente criteria cu ta evalua tipo di peticionann asina aki.

E criteria y evaluacion ta hopi mas profundo si e evento ta hopi mas grandi. E proyecto cu Sr. Albertz kier a bin cun’e, ta uno grandi cu ta surpasa, incluyendo e cobertura di ESPN, e ta surpasa e suma di 350 mil florin. E ta cay bou di otro grado di evaluacion. ATA ta wak e cantidad di bishitantenan. No solamente e cantidad y no solamente e perfil cu e evento ta atrae.

Esaki kiermen cu e ta un bishitante cu ta keda na hotel, si e ta di un mercado unda cu Aruba tin inversion y e ta cuadra cu e manera con e ta posiciona destinacion Aruba. Tambe ATA ta wak e balor di promocion cu e ta nifica pa Aruba. E.o. por medio di un ESPN of multiple otro plataforma. ATA ta wak tambe e calidad di e evento y e organisacion tras di un evento, e profesionalismo, e confiansa cu e ta brinda nos, si enberdad e por organisa algo di calidad.

Na final ATA ta wak tambe si e ta cuadra den e calendario di evento cu ATA ta presenta na bishitante of posibel bishitantenan. Sra. Croes a sigui splice cu e calendario di evento, cu ta e.o., disponibel ariba aruba.com ta permiti pa bishita durante e temporada caminda tin un evento. Evento por ta eventonan musical, deportivo of cultural. Esaki ta un paar di criterianan cu ta evalua. Unabes e evento tuma luga, despues, atrobe dependiendo di e grandura di e inversion, tin multiple puntonan cu nan ta midi tambe pa asina dicidi si nan ta bay sigui cu un inversion. Y esaki por inclui, atrobe depende di e grandura di e evento, e por hasta inclui un auditoria financiero, conduci door di un accountantbureau independiente. Esaki ta sigur algo cu nan ta haci cu eventonan grandi y tambe nan tin un modelo cu nan a crea den ATA, caminda cu cada obligacion den un contrato cu ATA ta cera cu esun cu nan ta duna e aporte na dje, cada obligacion na e contrato di parti di e partido ey ta wordo midi e ora ey, conforme cu si nan a cumpli cun’e si of no.

Na final ta yega na un score total, y e score total aki ta un punto cu ATA ta sirbi pa duna ATA informacion, si e evento ta un “keeper” of e ta algo cu no lo continua cun’e. Tin diferente manera nan cu ATA ta acerca peticionnan. No ta tur ta logra pasa den e liña di aprobacion na ATA y esey ta algo cu mester tene presente.

ATA, segun Sra. Croes, ta haya hopi peticion a base diario. Nan tin un persona cu ta dedica na maneha esaki y e ta mantene tur hende informa, y ta acerca directiva ora cu e mester nan input.

Sra. Croes a tira un bista ariba presupuesto di ATA pa 2017 y locual ta locual ta percentahe di e prespuesto cu ta bay na evento/sponsorship ta papia di 8% di e total di 100% di fondo cu ta wordo uza pa mercadeo.

Por bisa cu 92% di nan esfuersonan di nan aspectonan ta sosode den mercadonan internacional. Esey ta hopi presente den e esfera local. Pero 92% di loke nan ta haci ta primordialmente internacional. Esey ta e parti di e tarea primordial di ATA tambe.

E festivalnan cu ATA ta participa den dje, Aruba Summer Festival y Aruba Soul Beach Festival, tur dos ta cumpli cu e cantidad di habitantenan cu nan mester atrae. ATA tin

Comprension pa e hecho cu, pa haci posibel pa e tipo di eventonan aki por tuma luga na Aruba, e organisadoann mester por conta cu e mercado local.

Tipo di eventonan aki no ta ta factibel, si bo no por conta cu bo mercado local. Esey ta parti di e modelo, no ta haci esaki pa atrae turista so. Pero si ATA ta pone nan minimo e cantidad di bishitante cu mester bin. Mescos nan ta haci e cu e Caribbean Sea Jazz Festival tambe. E inversion di ATA ta varia pa cada un di e eventonan aki, y di e forma ey e inversion tin un minimo di cantidad di bishitante cu metser cumpli cun’e y un minimo di promocion nacioal y internacional tambe.

E calidad di evento tambe ta wordo midi, conforme e servicio y conforme e calidad cu nan ta acorda cu e organisadonan y locual cu ATA ta haya presenta durante un evento asina aki mes, segun Sra. Ronella Croes, CEO di ATA.