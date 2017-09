Ronella Croes (ATA): “Aruba mester diversifica su producto”

E tema di turismo ta keda semper un punto di discusion. No ta tur hende ta contento cu e bishitantenan. Pa loke ta e cifra no ta wak e turista manera antes y con ATA ta midi esaki. Sra. Ronella Croes, CEO di ATA ta amplia.

ATA ta midi cuater cos, cu gobierno tin den su maneho, cual ta e cantidad di bishitante cu ta keda importante, e ingreso por medio di turismo, cual ta e Tourism Receipts cual ta wordo registra door di Banco Central , e di tres punto ta e Revenue pa Available Room, dus entrada pa camber di hotel. Esaki a keda dicidi cu e ta un midicion nacional pa ta exito pa turismo of no. y por ultimo e cantidad di bishitante crucero.

Bou di cada un di e cuaternan aki, tin otro cosnan cu ATA ta midi. Pero e cuaternan aki, por mira cu den e ultimo periodo, for di 2011 pa 2016, bayendo bek pa e ATA Suis Generis, cu pa e cantidad di bishitante esaki a crece cu’n averahe anual di 5% pa Aruba, pa loke ta trata ingreso, e Tourism Receipts, durante e periodo aki. E entrada pa camber di hotel a crece cu 5% y bishitante crucero cu entrada anual di 2%.

Si coy cifranan di 2016 y bay bek na 2011 unda ATA Suis Generis a cuminsa, por mira cu entrada di turismo, compara di 2011 pa 2016 a crece cu mas o menos 20%.

Den e parti di marketing ta importante pa tene esaki an cuenta si ta pone hopi placa o falta mas pa pone pa haya otro destinacionnan. Na final di dia bo tin cu cumpli cu bo metanan, tin ora bo ta surpasanan, tin ora cu bo ta pusha mas a fondo, paso cos ta dificil. Dus bo ta logra bo metanan mas modera. Ta depende hopi di e situacion tambe

Segun Sra. Croes, no tin hopi diversificacion den e oferta ya cu hopi biaha tur ta ofrece e mesun cos. Mester busca manera pa diversifica bo producto. Pero mester tene cuenta cu e bishitante cu su gustonan tambe ta cambia. Esun cu semper a bishita, tin cierto gusto.

Pero esun nobo, esun mas hoben, cu tambe ta parti di e prioridadnan strategico pa Aruba su turismo, tin otro gusto y mester bay cu e tendencia eynan tambe. E ta un combinacion den cantidad cu ta mucho hopi den cierto sectornan y tambe di wak bon kico ta ofrece. Si ta ofrece un bon producto, por cobra un prijs premium, y e turista lo ta dispuesto pa paga pa esaki, segun Sra. Ronella Croes, CEO di ATA.