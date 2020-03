Ronella ATA: Informacion importante pa esnan na Colombia

Sra Ronella Tjin Asjoe-Croes di ATA a informa cu su ekipo a traha hopi duro mes y dialuna a cera e liña pa asina procesa tur informacion cu a drenta y tin updatenan importante. Contrario na locual a menciona diadomingo cu tin 210 persona pega afo tin un total di 227, Colombia ta keda e destinacion principal y solucion sigur pa enfoca cu e pais aki y tin diferente cu a logra haci uso di vuelonan principal for di Merca y diferente di nos residentenan cu a cuminsa haci nan agreglonan y regresa for di Hulanda y otro diferente destinacionnan. Pa loke ta trata Colombia pasobra tin den planificacion te na e momentonan aki tin tres vuelo charter y pakico ta anuncie pasobra mayan ta e ultimo oportunidad pa move domesticamente den Colombia y yega na e tres ciudadnan di unda ta saca e vuelonan aki, cu ta Bogota, Medellin y Baranquilla. Intencion ta pa diaranson 25 maart 11 or di mainta saca un vuelo for di Medellin, diaranson 25 maart 4:14 atardi un vuelo for di Baranquilla y 26 Maart, 11:15 for di Bogota.

Ta conoci cu varios parti den Colombia tin personanan di Aruba pega, y move rapido pa yega un di e tres ciudadnan aki, e rekesitonan pa nos por asistibo tambe conhuntamente cu embahada di reino di Hulanda cu mester un copia di bo paspoort of cedula y mester bo nomber y number di cedula of paspoort. Mester clarifica cu tur e documentonan aki ta necesario y e lineanan ta keda cera un rato pa enfoca na esnan cu ta di Colombia cu mester di asistencia urgente y sigur no lo keda yama di otro yamadanan. Y nos lo comunica na esnan cu nos tin riba nos lista. Pakico mester pasa e datonan pa embahada pasobra nan ta esnan cu lo ta trahando diferente carta pa haci posibel cu bo no lo haya dificultad ora bo mobilisa domesticamente na Colombia si bo tin cu move di un ciudad pa otro. Si mester move di un ciudad cu no ta un di e tresnan cu a keda menciona di unda tin vuelo, bo lo haya un carta personalisa cu bo nomber y ta bon pa embahada por tin e nomber corecto. Si bo ta den ciudad unda e vuelo ta y lo haya e carta di embahada general cu por mustra y hustifica dicon bo ta moviendo internamente y esaki ta sumamente importante y e limitacion cu tin pa move na Colombia. Ora tin tur esakinan cla na e grupo di persona cu a cay aden lo manda un bc pa tur e personanan cu nos tin nan number di celular.

