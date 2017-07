Ronchi De Cuba, ta lanza liña nobo SOLOBYRONCHI

Recientemente Ronchi De Cuba a lanza su “retail collection” yama SOLOBYRONCHI. Un coleccion cu sigur ta representa e caracteristicanan di bida ariba un isla. Color, corte y estilo sigur ta factornan primordial di e coleccion aki. Mester remarca cu e unico caminda na mundo cu por haya e piezanan aki ta na TRASH Store. Telanan liviano cu estampadonan atractivo pa e ser femenino di tur size ta algun di e aspectonan mas atractivo di e marca nobo aki. E ideologia tras di un “brand” cu ta netamente moda di Aruba y ta representa bida alegra ariba un isla, especialmente Aruba, ta uno cu Ronchi kier a mantene firme den e “branding” di SOLOBYRONCHI. “Mi a diseña SOLO pa e hende muher audaz cu ta gusta experimenta cu color y estampado. Un estetica femenino sigur ta un must pa cualquier coleccion of brand cu mi realisa. SOLO sigur tin e caribbean charm” ta locual diseñador Ronchi De Cuba a duna di conoce. E linea nobo aki ta uno exclusivo pa TRASH Store. Esaki ta significa cu por cumpra SOLO solamente na TRASH. Un concepto cu ta distingui mas ainda e boutique for di otronan y tambe ta duna un “edge” mirando cu e brand aki bo no por encontra niun otro caminda na mundo. “Nos ta realisa 4 di cada diseño. Esaki ta significa cu di cada design. den un estampado of color particular, tin solamente 4 na mundo” Ronchi ta informa. “Esaki no ta hasi ningun diferencia si ariba e prijs di e coleccion mirando cu e ta un retail brand y mester ta na alcance di un y tur” ta locual Ronchi a informa. Un y tur ta keda cordialmente invita pa bishita TRASH Store situa na Sibelius Straat # 8 pa asina sera conoci cu e linea SOLOBYRONCHI. Tambe por mira mas di e coleccion y di e store ariba nan pagina di facebook TRASH BY RONCHI.