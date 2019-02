Romulo hopi contento cu e ayudo ricbi di Santa Rosa

Awendia criamento di bestia referiendo aki na Cabrito of Carne no ta facil. Mas ainda criando bestia cera den cura. Esaki ta rekeri hopi mantencion y e peso mas grandi ta percura pa e bestianan aki por come diariamente. Esaki tin su gastonan cun’e cu na dado momento hopi ta pensa dos biaha prome cu cuminsa cu criansa. Pa cumpra casi sigur tur siman cuminda importa pa e bestianan por sobrevivi no ta facil. E gasto pa cria bestia sera ta hopi halto. Pa bo tin bo bestianan los ta cana rond tin su molester y problemanan grandi cun’e tambe. Sea auto por dalnan, Cacho ta masacra nan of e otro problema ta cu nan por bay den cura di cualkier hende cu causa daño na e matanan den cura y asina hayabo cu problema cu doño di cas. Logicamente esaki por trece cun’e cu e doño di cas por yama Polis y asina bo mester bay cubri gastonan di daño haci. Esaki ta pabo por tin un idea kico ta e retonan cu tin na momento di cria bestia cera of los.

Di parti Santa Rosa nos ta hopi consciente di tur e retonan aki y nos mes a haci un “Pilot Project” plantando “Hooi” pa cierto di nos bestianan aki na Santa Rosa pa sigur baha poco di nos gastonan di cuminda di bestia y ta un poco mas sostenibel posibel. Nos a duna conseho y ehempel con e “Hooi” aki mester wordo planta y asina sugeri nos criadonan di bestia tambe pa haci esaki pa baha un poco nan gasto.

Entre tur e criadonan cu a cuminsa cu esaki ta nos amigo Sr. Romulo Geerman dia cual su plantacion di “Hooi” cu ta bayendo hopi exitoso.

Riba un invitacion di su persona nos a haci un bishita cortico na su tereno a admira su plantacion di “Hooi” cu el a planta pa asina su bestianan por tin cuminda y ta un poco mas sostenibel. E tipo di “Hooi” aki ta e “Pasto” cu e bestianan por come sin problema. Ta solamente pa e ta mas rendabel mester tin un machine cu por mula e yerba pa e bestianan por come mas miho. Romulo ta sumamente contento cu e ayudo cu e ta ricibiendo for di Santa Rosa ya cu su plantacion di “Hooi” ta bayendo bon den e ultimo 6 luna cu e tin ta atende cu esaki pa su bestianan.

Di parti Santa Rosa nos ta sumamente contento tambe cu su plantacion ta bayendo bon y sigur na sa cu Sr. Romulo Geerman lo haci bon uzo di esaki pa su Crianan. Nos ta desea Romulo hopi exito.

