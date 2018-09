Riba diabierna 21 di september 2018 a gradua di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba sr. Rolando van der Linde.

El a gradua defendiendo su tesis titula: “Effectiviteit van regelgeving in het beïnvloeden van bestuurders in organisaties. Een onderzoek naar gedragsverandering in relatie tot “corporate governance”

Comision di examen a consisti di e miembronan: mr. dr. C. Bollen, mr. dr. J. Israël y mr. G. Wever.

Universidad di Aruba ta felicita sr. Rolando van der Linde cu su logro.

